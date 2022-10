Türkiye Gazetesi

Grip aşısı ne kadar oldu? 2022 grip aşısı fiyatları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. Daha önce kronik hastalar ve 65 yaş üstü hastalar için E-Nabız sisteminden tanımlanan grip aşıları genel kullanıma açıldı. Soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar eczaneye giderek ücreti karşılığında grip aşısı satın alabiliyor.

GRİP AŞISI FİYATLARI 2022

Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olacak.

GRİP AŞISI FAYDALARI NELERDİR?

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, aşıların günümüzde kullanılan en güvenli, etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbi uygulama olduğunu belirtti. Saydan, grip aşısının her yıl yüz binlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engellediğini ifade etti.

Aşının koruyucu etkilerinden bahseden Saydan; "Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Eylül ve kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer" ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Saydan, 6 aydan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayında bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ile aşı içeriğinde bulunan maddelere alerjisi bulunanlara aşının uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.

Grip aşısının fiyatı belli oldu, eczanelerde satışı başladı Sonbahar aylarının gelmesiyle grip vakaları da arttı. Grip aşısı olmak isteyenler "grip aşısı geldi mi", "grip aşısı ne kadar" gibi soruların cevaplarını ararken Grip aşılarının eczanelerden satışı başladı. Bir aşı 243 liradan satılıyor.