Türkiye Gazetesi

Doktorlar meme muayenesinin 25-40 yaşına kadar 1-3 yıl arası, 40 yaşından sonra her yıl yaptırılması tavsiye ediliyor. Muayene sıklığı, risk faktörlerinin bulunması ve memede saptanan belirtilere göre doktor tarafından belirtiliyor. Tarama testlerinin amacının, meme kanserini erken evrede saptamak olduğunun altını çizen Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgen, mamografik taramanın önemine dikkat çekti.

Bilgen, "Mamografi düşük dozda X ışınıyla çekilen özel bir meme röntgen filmidir. En yaygın kullanılan radyolojik tarama testi olan mamografik tarama, meme kanserini erken evrede yakalayarak meme kanserine bağlı ölüm oranlarını azaltıyor. Mamografi erken tanıda kullanılan en önemli görüntüleme yöntemidir. Çekimi sırasında ilaç kullanılmıyor ya da herhangi bir iğne yapılmıyor. Memede muayene ile saptanamayacak kadar küçük, özellikle kanser belirteci oluşumların tespit edilmesi, ayrıca fibrokistik yapıya sahip kadınların meme ayrıntıları ve iç yapılanmasının görülebilmesi için tercih ediliyor" değerlendirmesini yaptı.

ELE GELEN KİTLE VARSA ÖNCE ULTRASONOGRAFİ YAPILIYOR

Prof. Dr. Köksal Bilgen, meme ultrasonografisinin meme yapısı yoğun olan kadınlarda kullanılan etkin bir yöntem olduğunu vurgulayarak, "Meme ultrasonu, mamografide dokuların üst üste geldiği durumlarda görülemeyecek oluşumları tespit etmede etkili oluyor. Radyasyon içermediği için 45 yaş altı kadınlarda ele gelen kitle durumunda önce ultrasonografi tercih ediliyor. Gerekli olursa mamografi yapılabiliyor. Mamografi ya da klinik meme muayenesinde şüpheli bulgularda ultrasonografi ek görüş için tercih ediliyor" ifadelerinde bulundu.

KANSER HASTALIĞINDA YOL GÖSTERİCİ

Manyetik rezonansı, "büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesi" olarak tanımlayan Bilgen, şunları kaydetti:

"MR, radyasyon içermiyor ve vücudun doğal yapısında bulunmayan oluşumları ve farklılıkları tespit etmek için kullanılıyor. Mamografi, ultrasonografi ve elle muayene ile tespit edilemeyen odakları yüzde 20 ila yüzde 25 oranında tespit ediyor. Kanserin tekrarlayabileceğinin düşünüldüğü durumlarda yol gösterici oluyor. Bir memede kanser olduğu saptandığında, aynı memede ya da diğer memede kansere işaret eden oluşum aramak için sıklıkla kullanılıyor. Genellikle taramada ilk adım olarak kullanılmıyor. MR bazı durumlarda ultrasona destek amaçlı kullanılıyor. Ayrıca, yüksek riskli hasta grubunda mamografiye ek olarak isteniyor. Meme kanseri tedavisi sonrasında kontrol amaçlı ve ileri evre meme kanserinde kemoterapinin etkinliğini ölçmek için de kullanılıyor."

“ŞÜPHELİ LEZYONUN TESPİTİ İÇİN TARAMA ŞART”

Görüntüleme yöntemleriyle memede görülen şüpheli lezyonun kanser mi yoksa başka bir oluşum mu olduğunu anlamak için hücre yapısı düzeyinde (patolojik tetkik) taramalar gerektiğini belirten Bilgen, "Lezyon bazen mamografi bazen ultrasonografi bazen de MR’da daha iyi görülüyor. Hangi yöntem daha iyi görüntü sağlıyorsa o yöntem eşliğinde biyopsi yapılıyor. Bazen cerrahi yöntem ile de biyopsi yapılabiliyor. Alınan örnek patoloji laboratuvarında incelenerek kanser olup olmadığı rapor ediliyor. Biyopside, patoloji uzmanının değerlendirebileceği kadar örnek almak hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

'Mamografi meme kanserini 4 yıl önceden tespit edebilir' Her sekiz kadından birinde meme kanseri görüldüğünü ve meme kanserinin kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ilk 5’te yer aldığını belirten Doç. Dr. Ayşe Serap Akgün, "Mamografi, erken evre meme kanserini klinik olarak bulgu vermeden bir buçuk ile dört yıl öncesinde tespit edebilmektedir. Bu sayede ölüm oranlarının yüzde 30 düştüğü gözlemlenmiştir" dedi.

'Mamografiden korkmayın, düzenli yaptırın' Doç. Dr. Irmak Durur Subaşı, meme kanserinin tanısında büyük öneme sahip mamografiye ilişkin “Mamografi, meme kanserinin teşhisinde en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile henüz fiziki muayene bulgu vermeyen kanserler saptanmaya çalışılır” dedi.