Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Fatma Sargın’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın’ı tercih etti. Bayan Damian, tercihini ABD dahil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın ile ekibini kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca tarihi açılışta konuştu: Şehir hastaneleri eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak Ankara Etlik Şehir Hastanesi açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerimizin her biri, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra kendi ekolünün sahibi, uluslararası tanınırlığı olan birer eğitim ve sağlık araştırmaları üssü olacak" dedi.

