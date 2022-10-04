Türkiye Gazetesi

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Mesane kanserinde en sık görülen belirtinin idrarda kan görülmesi olduğunu belirten Türk Üroonkoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, “İdrarda; ağrısız, pıhtılı, gözle görülür kanama olması durumunda mutlaka mesane kanseri açısından muayene için üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Ayrıca irritatif işeme belirtileri dediğimiz; idrarda yanma, sık idrara gitme gibi rahatsız edici işeme durumunda da olası mesane kanseri teşhisi açısından gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır” bilgisini verdi. Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güven Aslan da mesane kanserinin en önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirterek, sigara içen erkeklerde riskin 3-4 kat arttığına dikkat çekti.

Mamografik tarama ile meme kanserini erken evrede yakalamak mümkün Mamografik tarama, meme kanserini erken evrede yakalayarak buna bağlı ölüm oranlarını azaltıyor. Uzmanlar mamografinin erken tanıda kullanılan en önemli yöntem olduğunu söylüyor.

Kanserle mücadelede yeni adım: Randevu sistemi kullanıma açıldı, vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapılacak Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayında Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramalarından daha fazla kişinin faydalanabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kanser Randevu Sistemi'ni ülke genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtı. Bu sistemle aile hekimleri vatandaşları kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere taramanın yapılabileceği merkezler hakkında bilgi verilip randevuları oluşturulacak.