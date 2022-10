Türkiye Gazetesi

Hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının önemi büyük. Okulların açılması ile birlikte özellikle çocukların karşı karşıya kaldığı başta grip olmak üzere covid-19, soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyon hastalıklarından, alınacak birtakım basit önlemlerle korunmak mümkün. Dr. Yaycı, grip hastalığı ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı, bağışıklık sisteminin basit ve doğal yollarla güçlendirilebileceğini söyledi. Murat Yaycı günlük alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerle, sağlıklı bir bağışıklık sistemine ulaşılabileceğini söyledi.

MAYDANOZU SAPIYLA ÇİĞ OLARAK TÜKETİN

Yaycı, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını şöyle anlattı: “Her gece 7-8 saat kaliteli bir şekilde uyumak bağışıklık sistemi için büyük önem taşıyor. Biraz stres iyi bir şey, mücadeleye karşı vücudunuzu hazır duruma gelmesine yardımcı olur. Fakat stres uzun sürdüğünde, vücudun savunma sistemini zayıflatabilir. Öte yandan antioksidan açısından zengin olan renkli meyve ve sebzeleri ne kadar fazla tüketirsek o kadar sağlıklı kalırız. Portakal, mandalina ve greyfurt çok iyi bir C vitamini kaynağı. Sebzelerden maydanoz, roka, yeşilbiber, tere, karnabahar, ıspanak iyi birer C vitamini kaynakları. Maydanozun çiğ halde ve sapları ile birlikte 5-10 dal doğranmadan, koparılarak tüketilmesi günlük C vitamin ihtiyacımızın bir kısmını karşılar. Maydanoza limon da ekleyerek vitamin değerini artırabilirsiniz.”

IHLAMUR, REZENE, ADAÇAYI, NANE…

Murat Yaycı hastalık sırasında sıvı tüketiminin çok önemli olduğunu dile getirdi. Yaycı, “Yeterli miktarda su içmek gerekir. Sıvı tüketimini artırmak için bitki çaylarını tercih etmelisiniz. Ihlamur, rezene, adaçayı, nane, zencefil, kuşburnu gibi gribe karşı destekleyici olan bitki çayları içebilirsiniz. Gripten korunmak için eller su ve sabun ile minimum 20 saniye yıkanmalı. Hareket etmek de çok önemli. Hareket, yalnızca savunma sistemini düzeltmekle kalmaz ayrıca osteoporoz, kalp hastalıkları ve bazı kanser tiplerine daha az yakalanırsınız” diye konuştu.

Evcil hayvan edinmenin de dolaylı yoldan bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Yaycı, “Tüylü bir dost ile hayatınızı paylaşın. “İnsanın en iyi dostudur” denmesinin bir nedeni vardır. Hayvanlar, insanların yalnızca en iyi dostu değildir. Ayrıca onlarla birlikte dolaşarak egzersiz yapmamıza yardımcı olurlar ve daha sağlıklı kalmamızı sağlarlar. İyi düşünceler de bizleri hastalıklardan korur. İyi düşünceler barındırırsanız, vücudunuzun savunma sistemi daha iyi çalışır. Kahkaha atarak gülmek, vücudunuzun savunma sistemine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

