Türkiye Gazetesi

Covid-19’un artık döngüsel sürece girdiğini belirten Özlü, “Bildiğimiz, solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan virüsler başta grip olmak üzere güz mevsiminde artmaya başlar kışın zirve yapar daha sonra tekrar azalır bahar sonu yaza doğru kaybolur. Covid-19 da artık bu döngüsel sürece girmiş görünüyor. Dolayısıyla güz mevsiminin gelmesiyle birlikte havaların soğuması yağışların başlaması insanların daha çok kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başlamaları kapıların, pencerelerin kapatılması bu tür enfeksiyona yol açan virüslerin çok kolay bulaşması mümkün. Covid de gripte bunlardan biri. O açıdan hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor özellikle risk gruplarının çok daha dikkatli olması lazım” şeklinde konuştu.

RİSK ALTINDA OLANLAR DİKKAT

65 yaş üstü kişilerin ve kronik hastalığı olanların kendilerini iyi koruması gerektiğine dikkat çeken Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önerim, zorunlu olmaksızın kapalı, kalabalık iyi havalandırılmayan dar mekânlarda mümkün olduğu kadar bulunmamaları. Bulunmaları gerekiyorsa mümkün olabildiğince mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları el hijyenine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Risk grubundaki kişilerin yanında risk grubundaki kişilerle birlikte yaşayan onlara hastalığı bulaştırabilecek olanların da dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin evinizde knonik hastalığı olan 65 yaşı geçmiş büyükleriniz varsa ya da anneniz babanızda görüşüyorsanız onlara hastalığı bulaştırabilme riski potansiyeli taşıyorsunuz demektir. O zaman sizin de aşılanmanız dikkat etmeniz gerekiyor.”

GRİP AŞISININ MEVSİMİ GELDİ

Risk gruplarının grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Özlü, “Grip aşısı için mevsim geldi. Şimdi yeni grip aşılarının piyasa girmesiyle beraber risk gruplarına bu aşının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Her sene yeniden yapılan bir aşı bu. Daha önceki yıllarda grip aşısı yaptırmış olmanız yeterli değil. Yeniden bu sene için yeni üretilen aşılarla risk gruplarının aşılanmasında mutlaka yarar var. Özellikle Akciğer hastalığı olanlar ya da kalp hastalığı olanlar kronik hastalığı olanların aşılanmasını tavsiye ediyoruz“ şeklinde konuştu.

COVID İÇİN YENİ AŞILAR ARTIK ÜRETİLMELİ

Yeni covid-19 aşılarının üretilmesini beklediklerini ifade eden Özlü, “Covid-19 için de yeni aşıların artık üretilmesini kullanılma girmesini bekliyoruz. Yeni varyantlara karşı geliştirilen aşılar piyasaya umarım yakın zamanda girer. Şöyle bir beklenti var; covid- 19’un yaygın olarak dolaşımda bulunduğu 2020-2021 yıllarında covid-19 virüsünün etkisiyle bizim çok dikkatli olmamız maske takmamız mesafemizi korumamız el hijyenine dikkat etmemiz bu konuda çok duyarlı olmamız pandemi süreci içerisinde kısıtlamalar, kapatmalar, yasaklamalar kalabalıkların bir araya gelmemesi büyük organizasyonların iptal edilmesi ve benzeri tedbirler grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülmesini çok çok azalttı. 2020-2021 sezonunda çok az grip vakası gördük. Dolayısıyla son iki yıldan beri griple karşılaşılmadığı için toplumda grip virüsüne karşı olan bağışıklıkta bir düşme söz konusu olabilir ve bu sene buna bağlı olarak grip vakalarında bir artış daha çok etkilenme beklentisi var. Bu beklenti doğru çıkar mı? Çıkmaz mı? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdiki verilere bakıldığında grip vakalarında önemli ölçüde artışın olduğunu hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki veriler bunu destekliyor. O açıdan bu sene grip konusunda da çok dikkatli olmakta fayda var. Grip için yapmamız gerekenler kovit için yapmamız gerekenlerle aşağı yukarı aynı. Alınması gereken tedbirler maske, mesafe ve el hijyeni ve iyi havalandırma diyebiliriz. Bunlara dikkat edersek tüm viral enfeksiyonlara karşı kendimizi korumuş olabiliriz. Bir de aşı önemli olan bu” ifadelerini kullandı.

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