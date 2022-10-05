Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından 1-7 Ekim Emzirme Farkındalık Haftası ile ilgili paylaşımda bulundu.

“OBEZİTE DAHİL PEK ÇOK SORUNA KARŞI GÜÇLÜ SAVUNMA SAĞLIYOR”

Bebeğin emzirilmesine doğumdan sonra ilk saatte başlanmasının önemine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebek oranı 5 yılda yüzde 31'den yüzde 41'e çıktı. İlk 6 ay anne sütüyle beslenme, emzirme süresinin 2 yıl veya daha uzun olması çocuklarda obezite dahil pek çok beslenme sorununa karşı güçlü bir savunma sağlıyor."

Emzirmek annenin sağlığına da iyi geliyor Anne sütünün bebek sağlığı üzerindeki önemi malum ama araştırmalar emzirmenin anne sağlığı için de çok faydalı olduğunu gösteriyor.

'Anne sütünü artırmanın yolu emzirmeden geçiyor' Anne sütünü artıracak önemli bir besinin olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Nalan Karabayır, “Anne sütünün artmasını sağlayan en önemli faktörün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu unutulmamalıdır” dedi.