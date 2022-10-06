Türkiye Gazetesi

DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gambiya'da tespit edilen böbrek yetmezliği salgını ve 66 çocuğun ölümü sonrasında, Hindistan menşeli ve potansiyel olarak bağlantılı olan 4 ilaç için tıbbi ürün uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "4 ilaç, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen öksürük ve soğuk algınlığı şurubu. DSÖ, Hindistan'daki şirket ve düzenleyici makamlarla daha fazla araştırma yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

DSÖ'DEN ŞURUP ÇAĞRISI

DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda uyardı.

DSÖ ayrıca tüm ülkeleri hastalara daha fazla zarar vermemek için bu ürünleri tespit etmeye ve dolaşımdan çıkarmaya çağırdı.

Ülkede, geçen ay çok sayıda çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatlarını kaybettiği iddia edilmişti.

Hükümet, böbrek yetmezliği salgınıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, olası nedenlerin, koli basili bakterileri ve parasetamol şurubundan kaynaklanan toksisite olduğu sonucuna varmıştı.

Cambridge bilim insanları sesli asistanların çocukların zeka gelişimini engellediğini açıkladı Küçük çocuklara tuvalete gitmelerini hatırlatmaktan, yatmadan önce hikayeler anlatmaya ve konuşma pratiği yapmaya kadar sesle etkinleştirilen akıllı cihazlar, neredeyse doğdukları günden itibaren çocukların eğitiminde yardımcı olarak kullanılıyor. Ancak bilim insanlarının ebeveynlere kötü bir haberi var.

Yüksek sesle televizyon izleyen çocuklarda işitme kaybı olabilir! TÜİK’in yaptığı son çalışmalara göre Türkiye’deki 2-14 yaş grubu arasındaki çocuklarda yüzde 2 oranında işitme kaybı tespit edildi. Çocukluk çağında ortaya çıkan işitme kayıplarının yetişkinlerde oluşan işitme kayıplarından daha fazla önem arz ettiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, televizyonun sesini gereğinden fazla açan ya da televizyona çok yaklaşan çocuklarda işitme kaybının olabileceğini belirterek aileleri bu konuda uyardı.