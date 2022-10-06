Türkiye Gazetesi

İngiltere'deki Aberdeen Üniversitesi ve Belçika'daki Hasselt Üniversitesi'ndeki bilim adamları, fetüse ulaşıp ulaşamayacaklarını belirlemek için, siyah karbon ya da kurum parçacıkları olarak adlandırılan hava kirliliği nanoparçacıklarını incelediler.



Araştırmacılar ilk kez, kirleticilerin karaciğer, akciğerler ve beyin dahil olmak üzere gelişmekte olan organlara geçtiğine dair kanıtlar keşfetti. Egzoz dumanlarından ve fosil yakıtlardan gelen tehlikeli nanopartiküller, annenin kanından plasenta vasıtasıyla bebeğe geçiyor.

Lancet Planetary Health'te yayımlanan bulgulara göre, anneler ne kadar fazla hava kirliliğine maruz kalırsa, bebekte bulunan siyah karbon nanoparçacıkların seviyesi de o kadar yüksek oluyor.

Aberdeen Üniversitesi'nden Profesör Tim Nawrot, hava kirliliğinin en kötü olduğu bölgelerde yaşayan hamile kadınların ölü doğum yapma, bebeklerinde de sağlık problemleri görülme ihtimalinin fazla olduğunu ifade etti.

Avrupa’da hava kirliliği yılda 300 binden fazla kişinin ölümüne neden oluyor Avrupa Çevre Ajansı’nın kıta genelindeki hava kirliliğinin etkilerini üzerinde yayınladığı rapor bir kez daha bilançoyu gözler önüne serdi. Raporda yer alan verilere göre, ince parçacıklı hava kirliliğinin neden olduğu can kaybının yıllık 307 bin seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Dünyadaki her 5 ölümden 1'ine fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği neden oldu Harvard Üniversitesi'nde tamamlanan bir çalışmaya göre, 2018'de dünyadaki ölüm vakalarının yüzde 18'ine fosil yakıt kullanımından kaynaklanan hava kirliliği neden oldu.