Türkiye Gazetesi

ABD’de 40’lı ve 50’li yaşlardaki 2.200 kişi üzerinde yapılan araştırma ile ileri yaşlarda yaşanan hafıza kaybı sorununun çözümü için balık tüketmenin önemi ortaya çıktı. Buna göre; orta yaşlardaki bireylerin haftada bir balık tüketmesi ileride yaşlarda meydana gelebilecek olası hafıza kaybı durumlarının

"BEYNİNİZİN DAHA SAĞLIKLI YAŞLANMASINA YARDIMCI OLUR"

Araştırmada, katılımcıların kanındaki omega-3 yağ asidi seviyesi ölçüldü. Omega-3 seviyesi yüksek olanlar, gerçek hayatta problem çözmede iyi olmakla bağlantılı olan karmaşık akıl yürütme testinde daha iyi sonuçlar elde etti. Bunların dörtte üçünde beynin hafızayla alakalı bölümü hipokampusun da daha büyük olduğu görüldü. Büyük hipokampusa sahip kişilerde bunama daha az görülüyor. Sebebi de bunların daha fazla sayıda beyin hücresine sahip olmaları.

San Antonio’da Texas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’ndeki araştırmaya liderlik eden Dr. Claudia Satizabal, “Deniz kıyısında yaşayanlar için yapılacak en kolay şey balık yemek. Bu, beyninizin daha sağlıklı yaşlanmasına ve bunamaya karşı korunmanıza yardımcı olabilir” dedi. Araştırmacılar, kanında yüksek seviyede omega-3 bulunanların muhtemelen haftada bir, bir porsiyon yağlı balık yediğini ifade ettiler.

Annesi balık yiyen bebeklerin IQ’ları daha yüksek çıktı İngiltere’de hükümet destekli bir araştırmada hamile kadınların haftada en az iki porsiyon balık yemesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Söz konusu çalışmada annesi balık yiyen bebeklerin IQ’ları daha yüksek çıktı.