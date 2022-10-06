Türkiye Gazetesi

Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ek randevu sistemi, yeni bir özellik olarak vatandaşların karşısına çıktı. MHRS randevusu alamayan kişiler ek randevu konusunda bilgi almak istiyor. Peki, ek randevu sistemi ne demek, nasıl işliyor?

NTV sağlık muhabiri Melike Şahin, sistem hakkında merak edilenleri Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit’e sordu.

Yiğit, ek randevu sistemiyle ilgili “4 bin randevu alınan bir hastanede bine yakın hasta o gün gelmemiş oluyor. Hastane başına yüzde 5 civarı ek randevu düşüyor" dedi.

GELMEYEN HASTANIN YERİNE BAŞKASI ÇAĞRILIYOR

Ek randevu sisteminin nasıl çalıştığını ve kontenjanının nasıl belirlendiğini de anlatan Yiğit, "O branşa o polikliniğe geçmiş günlerde her gün 50 randevu veriliyor ama mesela bir ay boyunca her gün 10 hasta gelmemiş diyelim bunların hesapları sistemde var. O tip polikliniklere ek randevu veriliyor" şeklinde konuştu.

AYNI SAATTEKİ RANDEVU YA İPTAL OLMAZSA?

Aynı saatteki randevularda iptal olmazsa ne yapılacağını anlatan Prof. Dr. Yiğit, "Randevusuz da olsa hastalara bir şekilde ihtiyacı varsa hastanın geri çevirmemek hastanın esas amacımız ona yönelik de bir planımız da vardı zaten. Dolayısıyla bu hastalar randevusuz gelmiş gibi de kabul edilip o B planı çerçevesinde uygulanabilir diye düşünüyorum, bir şekilde muayene ettirilebilir" diye belirtti.

MHRS EK RANDEVU NEDİR?

Ek randevu sistemi, randevu alınmak istenilen kurum, kuruluş ya da poliklinik üzerinden randevu bulunamadığında devreye giriyor. Uygun randevu olduğu taktirde haberdar olma bilgisini işaretlemeniz ile gerçekleşiyor.

Ek randevu sistemiyle hastane veya poliklinik üzerinde uygun randevu olduğunda ‘haberdar olma’ seçeneğini tıklayan kişiye haber gönderiliyor.

MHRS randevu alma - En kolay MHRS randevusu nasıl alınır? Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), istediğiniz hastanede ve doktordan uygun olduğunuz tarih ve saate göre randevu alma imkanı tanıyor. Peki, MHRS randevu alma işlemi nasıl yapılır? En kolay MHRS randevusu nasıl alınır?