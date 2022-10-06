Türkiye Gazetesi

Türkiye, sağlık turizminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Başarılı operasyon oranı, jeopolitik konumu gereği, sağlık turizmi büyüme ivmesi katlanarak artan bir durum haline geldi. 2022'nin ilk altı ayında 586 bin 754 kişi sağlık turizmi için Türkiye'ye geldi. Elde edilen gelir ise 768 milyon 424 bin dolara ulaştı.

İŞLEM KALİTESİNİ VE HASTA MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMALIYIZ

Türkiye Dental kurucu ortaklarından Gökhan Oskay, sağlık turizminin döviz getirisinin yanında bir takım riskleri de bünyesinde barındırdığını söyledi. Oskay, temel risklerden biri olarak çok fazla yeni klinik ve hastanenin faaliyete başlamasını göstererek “Yeni açılan klinikler ve hastanelerin sürekli hastaları kapmak için bir yarış içindeymiş gibi fiyat düşürmeye çalışmaları hem kar oranını azaltıyor, hem de işlem kalitesi riske sürüklüyor.

FİYAT PERFORMANSI HİZMETİ ETKLİYOR

Fiyat performans oranı verilen hizmeti ve memnuniyet oranını doğrudan etkiliyor. Unutmamalıyız ki sağlık turizminde ki bu ivmelenmenin devam etmesi için işlem kalitesini ve hasta memnuniyetini en üst seviyede tutmalıyız” dedi. Oskay, “Ayrıca Sağlık ve Kültür Turizm Bakanlıkları ile herhangi bir ilgisi olmayan ve herhangi bir yetki belgesi bulunmayan amiane tabir ile merdiven altı yerlerde yapılan işlemler hastalarda büyük mağduriyetlere yol açmaktadır. Tüm bunların sonucunda sektörün geleceğini riske atmamak adına kontrolü ve doğru tedavi planlamaları ile bu süreçler yönetilmelidir” ifadelerini kullandı.