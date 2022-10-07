Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC), yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra eyalette menenjit salgınının yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, 961 menenjit vakası tespit edildiği, hastalardan 56'sının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Salgının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, boyun ve baş ağrısı yaşayanların hemen hastaneye başvurmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, NCDC'nin 2030 yılına kadar hastalığı yenmek için küresel hedefe olan bağlılığı vurgulandı.
Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan menenjit, hava yoluyla bulaşabiliyor.
Aşılar menenjitten koruyor Yüksek ateş, ense sertliği, baş ağrısı ve bilinç bozukluğu gibi belirtiler gösteren menenjitin, zamanında tedavi edilmediğinde işitme kaybı, kalıcı nöbetler, zihinsel bozukluklar ve felce neden olabildiği bildirildi.
Çocukta grip menenjite dönüşmesin Kış aylarında sık rastlanan grip vakaları konusunda ikazlarda bulunan Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Bülent Agüloğlu, özellikle çocuklarda uzun süren burun akıntılarının mutlaka bir uzmana gösterilmesi gerektiğini, aksi hâlde grip vakasının orta kulak iltihabına, oradan da menenjite kadar gidebileceğini belirtti.