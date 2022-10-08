Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Kadınlar olarak cildimizin nasıl gözüktüğüne her zaman büyük önem veriyoruz. Cilt yapısında elbette genetik faktörler büyük önem taşıyor ancak doğuştan gelen güzelliğin korunması ise bizlere emanet. Kimsenin lekeli ya da sivilceli bir ciltle doğmadığını düşünürsek bakımın ne denli önemli olduğuna dikkat çekmiş oluruz. İşte güzel diye nitelendirdiğimiz ciltlerin sırrı da tam olarak bu 'Cilde sahip çıkmak'...

Konu cilt olunca ekranlardan severek ve beğenerek takip edilen ünlülerin her gün kamera karşısında olmalarına rağmen ışıl ışıl gözükmek için ne kadar mesai harcadıklarını araştırdık. Kimi beslenmesine dikkat ederek güzelliğine güzellik katarken kimi de fazla makyajdan kaçınarak güzelliğini koruyor.

Jennifer Lopez: Birçok Hollywood starı 40’lı yaşları geçmelerine rağmen oldukça genç görünüyor. Yıllar geçtikçe güzelliğine güzellik katan Jennifer Lopez de 47 yaşında ama cildi hâlâ parlak ve ışıl ışıl. Lopez’in sırrı ise sigara ve kafein kullanmamak, rutin cilt bakımını aksatmamak ve güneşten korunmak!

Angelina Jolie: Tüm dünyada en çok beğenilen kadınlardan birisi de Angelina Jolie! Onun cilt bakım sırrı ise az makyaj! Cildini yormamayı tercih eden Jolie yüzünü yıkamadan geceyi asla geçirmiyor. Unutmamalı ki makyajla uyunduğunda gözenekler kirle dolarak tıkanıyor ve bu da istenmeyen sivilcelere ve siyah noktalara davetiye çıkarıyor.

Nebahat Çehre: Uzun yıllardan beri daima genç görünümünü muhafaza eden 78 yaşındaki Nebahat Çehre ise sağlıklı bir cilt için 15 günde bir hamamda yüzüne kese yaptırdığını ifade ediyor. Beslenmesine ve uyku düzenine de dikkat eden Çehre, her gün en az 40 dakika hafif egzersiz yaparak günü sonlandırıyor. Beslenme, uyku ve spor sağlıklı bir cilde kavuşmak için olmazsa olmazlardan!

Emel Sayın: 76 yaşındaki Türk ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Emel Sayın da tıpkı Nebahat Çehre gibi güzel cildini sağlıklı beslenme ve spora borçlu. Sigara ve güneşten hep uzak durduğunu belirten Sayın günlük 2,5 litre su içiyor. Evde yoğurt, bal ve limonu karıştırarak oluşturduğu maskeyi de kullanmayı ihmal etmiyor. Limon ve yoğurt, cilt lekelerini giderirken bal ise cildin daha yumuşak ve canlı görünmesini sağlıyor.

Serenay Sarıkaya: Parlak ve oldukça sağlıklı bir cilt denilince akla gelen isimlerden biri de şüphesiz Serenay Sarıkaya’dır. Angelina Jolie gibi makyajını minimal tutan başarılı oyuncunun bakım sırrı ise cildi her daim nemli tutmak! Cildin neminin korunması erken yaşta oluşabilecek kırışıklıkları da engelliyor. Geceleri cildini mutlaka temizleyen Sarıkaya, düzenli olarak cilt bakımı da yaptırıyor.

Fahriye Evcen: Cildi her daim parıldayan güzel oyuncu Fahriye Evcen’in sırrı ise kil ve yosun maskesi. Yosun özlü kil maskesi sivilceleri giderdiği gibi cildin nem oranını da dengeler.

İçinde 84 mineral var! Faydası saymakla bitmiyor: Hem saç için hem cilt için adeta şifa Saçtan cilde, solunum yolundan bakteriye kadar pek çok konuda şifa kaynağı olan doğal tuzlar vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Doğal tuzlardan üretilen tuz sabunları köpürmüyor ve resmen şifa deposu.