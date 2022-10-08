Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Psikolojik sağlığın bozulması hem kişinin günlük hayatını, sosyal çevresini, iş yapış şeklini hem de bedensel sağlığını doğrudan etkiliyor. En yaygın olarak karşılaştığımız psikolojik rahatsızlıkların başında depresyon geliyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 40 yaşın altında her dört kişiden birinde görülüyor.

HAYATTAN ZEVK ALMIYORSANIZ

Depresyonun kişinin hayattan zevk alma kabiliyetini geçici olarak kaybettiği, bedenini ve zihnini hastalandıran bir psikiyatrik bozukluk olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Mustafa Eldek “Klasik depresyon belirtileri iştah mekanizmasındaki değişiklikler, kararsızlık, değersizlik düşüncesi, uyku bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, motivasyon bozukluğu, devamlı suçluluk hissi, karamsarlık, geçmişte yaşanan olaylara takılmak şeklinde ortaya çıkar. Kişi aşırı mutsuzdur. Şiddetli tiplerinde intihara meyil de vardır. Mutlaka tedavi edilmelidir” dedi.

MASKELİ DEPRESYON

Böylesine bağıra bağıra gelen mutsuzluk kişinin çevresi tarafından fark edilir ve hemen tedaviye yönlendirilebilir. Ancak bir de “içi kan ağlarken yüzünün gülmesi” durumu var ki, bu ‘Maskeli depresyondur’ ve bu depresyon türü en zorlayıcı olanıdır. Çünkü bazen kişinin kendisi bile durumun farkında olmadığı için tedaviye yönlenmesi söz konusu olmayabilir.

Maskeli depresyondaki kişilerin en büyük ortak özelliklerinin duygularını tam olarak ifade etmekte zorlanmaları olduğuna işaret eden Mustafa Eldek “İfade edilemeyen duygular bir süre sonra bedensel belirtilerle kendini gösterir. Bilinen depresyonla maskeli depresyon yani gülümseyerek geçirilen depresyon süreci arasında en büyük fark, maskeli depresyonda bedensel ağrıların daha çok olmasıdır. Kişiler genellikle kronik ağrı (baş, boyun, sırt, eklem ağrısı), uyku, mide ve bağırsak sorunları, cinsel sorunlar, dermatolojik problemler, alkol ve madde bağımlılığı gibi problemler yaşar. Ağrılar, sızılar ve uyuşmaların kaynağını bulmak için yapılan bütün tahlil sonuçları herhangi bir hastalığı ortaya koymaz” diye açıkladı.

PROBLEMLERİNİ HALININ ALTINA SÜPÜRENLER!

Maskeli depresyon sürecindeki kişiler problemlerini halı altına süpürerek farkında olmadan yaşar. Yüzlerinde bir mutluluk maskesi var. Bu kişiler sosyal ortamlarında gayet uyumlu, gülümseyerek var olurken bir süre sonra bu maskeyi takmak onlara zor gelir. Ancak kişi duygularını reddettikçe beden konuşmaya başlar. Bedenin bu konuşması uyku bozuklukları ve iştah dengesizliği ya da ağrılarla olur. Uyku bozuklukları çok az ve kalitesiz uyku şeklinde olduğu gibi çok fazla uyuma olarak da görülmektedir. Diğer en büyük belirtisi ise iştahın çok artması veya çok azalmasıdır.

YÜZÜ GÜLERKEN İÇİ KAN AĞLAYANLAR

Unutulmamalıdır ki maskeli depresyon yaşayan kişinin iç dünyası kan ağlasa da kişi bir damla gözyaşı dökemeyebilir ya da bir olay karşısında gülse bile mutluluk duygusunu yaşayamaz. Bu kişi bir süre sonra kalabalıklar içinde yalnız kalacaktır. Sizler de depresyon belirtileri yaşıyorsanız veya ağrı, uyku problemleri, alerjiler ve döküntüler gibi şikâyetlerinize fiziksel bir sebep bulunamıyorsa şikâyetlerinizin kaynağının psikolojik olabileceğini kabul edip bir yardım almanız sizin için iyi olacaktır.

Depresyonun en iyi ilacı: Gülmek bulaşıcıdır Gülmek tıpkı esnemek gibi bulaşıcı bir hareket. Grup içinde bir kişinin gülmesi, diğerlerinde de mutluluk hormonlarının salgılanmasına ve gülmesine sebep oluyor.