Türkiye Gazetesi

Danimarka’da yapılan çalışmada uzmanlar, belirli bir gen mutasyona uğrayana kadar tüm insanların kahverengi gözlere sahip olduğunu belirledi.

2008 yılında, Kopenhag Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, 6 bin ila 10 bin yıl önce meydana gelen bir genetik mutasyonu saptadı.

Araştırmayı yöneten hücresel ve moleküler tıp departmanından profesör Hans Eiberg yayınladığı raporda “Başlangıçta hepimizin kahverengi gözleri vardı. Fakat kromozomlarımızdaki OCA2 geni, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrildi” dedi.

MAVİ GÖZLER NASIL OLUŞTU?

OCA2 geni, gözlerdeki kahverengi pigmenti düzenler. HERC2 geninden gelen mutasyon ise gözlerin üretebileceği melanin miktarını sınırlar. Sonuç olarak, bu genetik kod kişinin gözlerinin kahverengi yerine mavi görünmesine neden olur. OCA2 geni tamamen "kapatıldığında" ise sonuç albinizmdir.

Yeşil gözler, iriste kahverengi gözlerden önemli ölçüde daha düşük miktarda melanin bulunmasıyla açıklanır. Bununla birlikte, mavi gözler melanin miktarında sadece biraz farklılık gösterir.

“TÜM MAVİ GÖZLÜ BİREYLER AYNI ATAYA SAHİP”

Araştırmayı yapan ekip, Ürdün, Danimarka ve Türkiye dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden mavi gözlü bireylerin mitokondriyal DNA'sını araştırdı. Mavi gözlü insanların %97'sinden fazlasının, kalıtsal olma eğiliminde olan bir genomik varyantlar grubu olan tek bir haplotip’i paylaştığını belirledi.

Eiberg , “Bundan tüm mavi gözlü bireylerin aynı ataya bağlı olduğu sonucuna varabiliriz” dedi.

Çalışmanın sonuçları General Certificate of Secondary Education (GCSE) adlı bilimsel akademik dergide yayımlandı.

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