Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’de her yıl doğan 6 bin serebral palsi hastasından biri de Hira Kamburoğlu. Beş aylık doğan ikizlerden biri olan Hira’nın kardeşi doğumda hayatını kaybetmiş. Doğumdan iki gün sonra beyin kanaması geçiren Hira’ya ise 2,5 aylıkken beyin felci teşhisi konulmuş. Küçük kızın ömür boyu başını tutamayacağı, oturamayacağı ve yürüyemeyeceği söylenmiş. Durumu kabullenmeyen ailesi hastalığın robotla tedavi edildiğini öğrenmiş. Bursa Romatem Fizik Tedavi Merkezinde 2,5 aylıkken egzersizlere başlayan Hira, altıncı ayın sonunda başını tutmayı, beş aylıkken de yürümeyi başarmış. Şu anda bağımsız yürüyen Hira, merdiven de çıkabiliyor. Robotik rehabilitasyonun monoton egzersiz tedavisine uzun süre uyum sağlayamayan çocukların tedavisinde önemli rol oynadığını söyleyen fizik tedavi uzmanı Dr. Esin Selimoğlu “Robot, fizyoterapiste bağlı kalmadan tedaviyi oyunla bütünleştirerek egzersizin defalarca tekrar edilebilmesini sağlıyor” dedi.

Ceyda Düvenci ve kızı Melisa'dan Serebral Palsili çocuklara destek Oyuncu Ceyda Düvenci, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla Serebral Palsili çocuklarda beslenmenin önemine dikkat çekmek için kızı Melisa ile birlikte ellerini hastalığı simgeleyen yeşil renge boyadı.