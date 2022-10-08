Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir ay önce intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını söylemişti.

“TORBA YASA TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU”

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni gelişmeyi duyurdu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İntörn doktorlar ile diş hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin.”

Sağlık personeli promosyon ne kadar olacak? 2022 doktor, hemşire, ATT promosyon anlaşması yapıldı mı? Doktor, hemşire, ATT, asistan promosyon anlaşması yapıldı mı? 2022 sağlık personeli promosyon ne kadar olacak? Sağlık çalışanlarının promosyon talebi artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polislere sağladığı 27.000 TL promosyonun ardından sağlık çalışanları promosyon talebinde bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan mesajların ardından; Sağlık-Sen’den de açıklama geldi. Sağlıkçılara promosyon hakkında son açıklamalar ve detaylar!