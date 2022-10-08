Türkiye Gazetesi

İtalya’daki Marche Politeknik Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 34 sağlıklı anneden, doğum sonrası süt örnekleri alındı. Bu örneklerin %75’inde mikroplastik tespit edildi.

Mikroplastikler, anne karnındaki bebeklerde, insan beyninde ve şimdi de anne sütünde ortaya çıktı.

Önceki araştırmalar, mikroplastiklerin insan hücre dizilerinde, laboratuvar hayvanlarında ve deniz vahşi yaşamında toksik etkilerini göstermişti, ancak yaşayan insanlar üzerindeki etkisi bilinmiyor.

HAMİLELERE UYARI

The Guardian’da yer alan haberde uzmanlar, “Hamile kadınlara plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden, mikroplastik içeren kozmetik ve diş macunlarından, sentetik kumaşlardan yapılmış giysilerden kaçınmaya daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz” uyarısı yaptı.

Araştırmacılar, günlük hayatta her alanda bulunan mikroplastik varlığına maruz kalmanın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

“YİNE DE ANNELER EMZİRMEYİ KESMEMELİ”

Söz konusu çalışma Polymers dergisinde yayımlandı. Uzmanlar bu araştırmadan endişe duyacak anneleri uyararak şu açıklamayı yaptı:

“Emzirmenin avantajlarının, kirletici mikroplastiklerin varlığının neden olduğu dezavantajlardan çok daha büyük olduğu vurgulanmalıdır. Bu çalışmalar çocukların emzirilmesini azaltmamalı, bunun yerine politikacılara kirliliği azaltan yasaları teşvik etmeleri için baskı yapma konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeli.”

Endişe veren araştırma: Şişelenmiş suların yüzde 78'inde mikroplastik bulunuyor Fransa'da yapılan bir araştırma, şişelenmiş suların yüzde 78'inin mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Araştırmayı yürüten bilim insanları, sonuçların endişe verici olduğunu belirtti.

Dikkat! Tehlike büyük: Poşet çaylar midemizi binlerce 'mikroplastik' ile dolduruyor İnsan kanında bile bulunmaya başlayan mikroplastik parçaları bu kez poşet çayda ortaya çıktı. Doç Dr. Meral Yurtsever, bazı poşet çaylar üzerine yaptığı araştırmada, farklı markalarda 11 bardak poşetinin 4'ünde, 11 demlik poşetinin ise tamamında mikroplastiğe rastladığını belirtti.