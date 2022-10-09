Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk akıllı telefon tabanlı kolesterol kan testi İngiltere'de onaylandı. Yapay zeka kullanılarak yapılan testte 6 dakika içinde sonuç alınıyor.

Yeni teknolojiyle kişinin kendi yaptığı testin sonucunu, akıllı telefon uygulamasıyla hiç evden çıkmadan alması mümkün. Test, parmak ucuna iğne batırılması, bir pipetle az miktarda kan alınması ve Covid testlerindekine benzer şekilde bir yanal akış testine (LFT) bir damla kan yerleştirilmesini içeriyor.

Kullanıcı, LFT'den altı dakika ayrılır ve akıllı telefonda bir fotoğrafını çeker. Uygulamanın yazılımı laboratuvar şirketinin internet sunucularıyla bağlantı kurarak saniyeler içinde sonuç veriyor. 55 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası, kalp hastalığına yol açabileceğini bilmesine rağmen kolesterollerini hiç ölçtürmezken yeni testin büyük bir eksikliği gidereceği tahmin ediliyor.

Adeta doğal ilaç: Bu besinler kolesterolü bitiriyor, tıkanmış damarları açıyor Kolesterol yüksekliğiyle kalp damar hastalıkları arasında doğrudan bir ilişki mevcut. Öyle ki kanda fazla miktarda bulunan kolesterol, yavaş yavaş damar duvarında birikiyor. Bu birikim sonucu da damarlarda tıkanma meydana geliyor. Kolesterol yüksekliğinde ise bazı besinleri tüketmek inanılmaz fayda sağlıyor. Peki, bu besinler hangileri? İşte kötü kolesterol probleminde adeta doğal ilaç etkisi gösteren yiyecekler…