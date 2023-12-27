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    HPV aşısı nedir, kimlere ne için yapılır? HPV ne zaman, kaç doz olarak yapılır?

    HPV aşısı nedir, kimlere ne için yapılır? | İnsan Papilloma Virüsü olarak da adlandırılan HPV’den korunmak için HPV aşısı yapılıyor. Peki, HPV aşısı kimlere yapılır? HPV aşısı ne için yapılır, merak ediyorsanız HPV aşısı ile ilgili HPV ne zaman yapılır detaylar…

    HPV aşısı nedir, kimlere ne için yapılır? HPV ne zaman, kaç doz olarak yapılır?
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    HPV aşısı nedir, ne zaman yapılır? HPV aşısı ile ilgili ne zaman, kaç yaşında, kaç doz ve kimlere yapılır sorularının yanıtı haberimizde…

    HPV AŞISI NEDİR?

    HPV aşısı, insan papilloma virüsüne (HPV) karşı koruma sağlayan bir aşıdır. HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüstür ve rahim ağzı kanseri, genital siğiller, penis kanseri, anal kanser, vulva kanseri, vajina kanseri ve orofarenks kanseri gibi kanserlere neden olabilir. HPV aşısı, bu kanserlerin çoğundan korunmaya yardımcı olabilir.

    HPV AŞISI KAÇ YAŞINDA YAPILIR

    HPV aşısı, 2 doz veya 3 doz şeklinde uygulanabilir. 15 yaş gününden önce ilk aşısını yaptıran kişilere iki doz HPV aşısı önerilir. İlk doz, aşılamadan sonraki 2-6 ay içinde ve ikinci doz, ilk dozdan 6-12 ay sonra yapılır. 15 yaş gününden sonra ilk aşısını yaptıran kişilere ise üç doz HPV aşısı önerilir. İlk doz, aşılamadan sonraki 2-6 ay içinde, ikinci doz, ilk dozdan 1-2 ay sonra ve üçüncü doz, ikinci dozdan 6 ay sonra yapılır. Ancak aşı olmadan önce uzman hekimden görüş almanızı tavsiye ederiz.

    HPV AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

    HPV aşısının yan etkileri genellikle hafiftir ve birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. En yaygın yan etkiler şunlardır:

    • Aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik
    • Baş ağrısı
    • Yorgunluk
    • Kas ağrısı

    Bulantı HPV AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

    HPV aşısı, rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ile ilişkili kanserlerin önlenmesinde etkili bir yoldur. Aşı, cinsel ilişkiden önce veya sonra yapılabilir. Ancak, cinsel ilişkiden önce yaptırmak, HPV enfeksiyonu riskini azaltmaya yardımcı olur.

    HPV aşısı, kanserden korunmanın en etkili yollarından biridir. Aşı, rahim ağzı kanseri ve diğer HPV ile ilişkili kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Sağlık > HPV aşısı nedir, kimlere ne için yapılır? HPV ne zaman, kaç doz olarak yapılır?
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