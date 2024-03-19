Yeni bebek heyecanı kâbusa dönüşüyor! Sinsi hastalık "Lohusa" sendromu

Doğum sonrasında annenin yaşadığı ruhsal problemler, bebeğe yeteri kadar bakım verilmemesinden bebeğin hayatının tehlikeye girmesine ve hatta annenin intiharına kadar uzanabiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Eve gelen yeni bir bebek bütün aile için neşe ve mutluluk kaynağıdır. Ancak, bazen yaşanan hormonal değişiklikler, kaygılar, endişeler, zorluklar, bebekle birlikte hayatı kökten değişen anneler için ruhsal çöküntüye sebep olabilir. Doğumdan hemen sonra yaşanan ‘lohusalık hüznü’ ardından gelen ‘doğum sonrası depresyon’ ve seyrek olarak görülse de annenin veya bebeğin hayatını tehlikeye sokabilen lohusalık psikozunun, doğumdan sonra yaşanabilecek psikolojik durumlar olduğunu vurgulayan uzmanlar, lohusaların duygu durumunun yakından takip edilmesi ve şikâyetlerinin dikkate alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

LOHUSALIK HÜZNÜ

Doğumdan sonraki ilk 15 gün hemen hemen annelerin tümünün bebek hüznü dönemine girdiğini söyleyen Amerikan Hastanesi Tüp Bebek ve Kadın Doğum Bölümleri Sorumlu Uzman Psikoloğu Sema Afyonlu Kaya “Bu dönemde değişen hormonal denge, yorgunluk ve artan sorumlulukla anne özellikle akşam saatlerine doğru sebepsiz ağlama hâli ve hüzün hissedebilir. Daha alıngandır ve kendini yetersiz hissedebilir. Ancak bu durum gün içerisinde değişkenlik gösterir; annenin kendini iyi hissettiği zamanlar da olur ve annenin bebek bakımı konusunda motivasyonu yüksek ve fonksiyoneldir. Bebek hüznü doğumdan 15 gün sonra anne gerekli sosyal desteği görür, beslenmesine ve ruh hâline iyi gelecek molalara özen gösterirse kendiliğinden azalmaya başlar” dedi.

YILLARCA SÜREBİLİR

Her 1.000 yeni annenin 31’inde görülen lohusalık depresyonunun doğumdan 15 gün sonrasında artan bir hüzün hâliyle başladığına işaret eden Kaya, zaman geçtikçe annenin yaşama sevincinin azaldığını, günlük işlerde ve bebek bakımında zorlanmaya başladığını söyledi. Depresyonun ciddi bir duygu durumu bozukluğu olduğunu ve tedavi edilmezse birkaç sene dahi sürebileceğine dikkat çekti. Lohusalık depresyonunda tedavi yolunun psikoterapi olduğunu vurgulayan Kaya, cevap alınamayan durumlarda ilaç tedavisine başlanması gerektiğini ancak asıl önemli olanın yeni annenin, yakın aile çevresinden gördüğü ilgi ve destek olduğunu ifade etti.

EN TEHLİKELİSİ: LOHUSALIK

Uzman psikolog PSİKOZU Lohusalık psikozunun ise pskiyatrik bir durum olduğuna dikkat çeken Kaya “Bu sebepten dolayı bebeğin bakımı ve güvenliği sağlanmalı, yeni anne psikiyatrik tedaviye yönlendirilmelidir. Her 1.000 yeni anneden ikisinde görülebilir. Lohusalık psikozunda yeni annenin bebeğe kendine ve çevresindekilere zarar verme durumu olabileceği göz önünde bulundurularak öncelikle ilaç tedavisi başlanmalı, hastanın gerçeklikle bağlantı kurabilmeye başlamasıyla psikoterapi desteği verilmesi şeklinde tedavi planlanmalıdır” diye anlattı.

BEYNİN KİMYASI BOZULUYOR

Doğum sonrası psikozun ilk haftalar içinde gelişmesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Kaya, daha az olmakla birlikte 4-13’üncü haftalarda ve sütten kestikten sonra da ortaya çıkabileceğini hatırlattı. İlk defa hamile kalanlarda, daha önceden hamilelik ve doğum sonrası dönemde benzer hastalık geçirenlerde ve ailesinde ruhsal hastalık hikâyesi olanlarda riskin arttığını söyleyen Kaya “Yalnızca lohusalıkta yaşanan değil bütün psikotik ataklar kişinin gerçeklikten kopması, kendi yıkıcı gerçekliğine inanması şeklinde olur. Çoğunlukla genetik yatkınlık ve beynin kimyası ile alakalı bozukluklar, bu durumun sebeplerindendir. Dolayısıyla son derece ağır olan bu psikiyatrik durum tekrarlayabilir ve mutlaka zaman içerisinde takip gerektirir” dedi.