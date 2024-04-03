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Haberler > Seçim 2023 > Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü

Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü

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Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler&#039;in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü

Seçim 2023 Haberleri

Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler her ne kadar çok fazla süre bulamasa da, adından sıkça söz ettiriyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı ve sezon sonunda kiralık olarak gönderileceği iddia edilen Arda Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Güler'in değişimi inanılmaz.

Real Madrid forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler bu kez süre bulamaması ya da transfer haberleriyle değil, son haliyle gündemde. 

Carlo Ancelotti ile süre alamaması konusunda tartıştığı öne sürülen Arda Güler'in sezon sonunda kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Madrid'in Güler'i bonservisiyle gönderme konusunda tamamen kapıları kapattığı ancak süre garantili bir kiralama formülüne sıcak baktığı iddia edilmişti. 

Bir yandan da form tutmaya devam eden Güler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Fiziksel olarak daha güçlü olmak için spor salonunda epey vakit geçiren Güler, çalışmalarından kareler paylaştı. 

İŞTE GÜLER'İN O PAYLAŞIMLARI

Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü - 1. Resim

Antrenmanlardaki ilerlemesi açık açık belli olan Güler herkesi şaşırttı.

Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü - 2. Resim

Güler'in yorum ve beğeni yağan kareleri, Fenerbahçe dönemindeki kareleriyle karşılaştırıldı.

Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü - 3. Resim

Güler'in değişimi takipçilerin gözünden kaçmadı ve yorum yağdı. Öte yandan tenis kortunda da paylaşım Güler'in paylaşımı beğeni yağmurunda tutuldu. Paylaşıma takım arkadaşı Camavinga da yorum yaptı.

Kimi oynatmadığına dön bir bak Ancelotti! Arda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Seçim 2023
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