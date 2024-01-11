AK Parti Adana adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Adana Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
AK Parti Adana Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Adana’da yaşayan vatandaşlar AK Parti Adana adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Adana Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Adana adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Adana adayı ne zaman açıklanacak detaylar…
AK Parti Adana adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Adana adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Adana Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…
AK PARTİ ADANA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?
AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:
- İstanbul - Murat Kurum
- Isparta - Şükrü Başdeğirmen
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Muğla - Aydın Ayaydın
- Ordu - Hilmi Güler
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Aydın - Mustafa Savaş
- Balıkesir - Yücel Yılmaz
- Bingöl - Erdal Arıkan
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Bursa - Alinur Aktaş
- Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
- Denizli - Osman Zolan
- Düzce - Faruk Özlü
- Rize - Rahmi Metin
- Samsun - Halit Doğan
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
- Edirne - Belgin İba
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Erzurum - Mehmet Sekmen
- Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
- Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
AK Parti Adana adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ ADANA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Adana Belediye Başkan Adayı 7 Şubat Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Adana adayının 15 Ocak Pazar günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.
ADANA’NIN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Adana’nın mevcut belediye başkanı CHP adayı Zeydan Karalar’dır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi