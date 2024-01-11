AK Parti Afyonkarahisar adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Afyonkarahisar’da yaşayan vatandaşlar AK Parti Afyonkarahisar adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Afyonkarahisar adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Afyonkarahisar adayı ne zaman açıklanacak detaylar…
AK Parti Afyonkarahisar adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…
AK PARTİ AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?
AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:
- İstanbul - Murat Kurum
- Isparta - Şükrü Başdeğirmen
- Kastamonu - Tahsin Babaş
- Kocaeli - Tahir Büyükakın
- Muğla - Aydın Ayaydın
- Denizli - Osman Zolan
- Düzce - Faruk Özlü
- Rize - Rahmi Metin
- Samsun - Halit Doğan
- Ordu - Hilmi Güler
- Artvin - Mehmet Kocatepe
- Aydın - Mustafa Savaş
- Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
- Tokat - Eyüp Eroğlu
- Yalova - Mustafa Tutuk
- Edirne - Belgin İba
- Elazığ - Şahin Şerifoğulları
- Erzurum - Mehmet Sekmen
- Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
- Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
- Balıkesir - Yücel Yılmaz
- Bingöl - Erdal Arıkan
- Bitlis - Nesrullah Tanğlay
- Bursa - Alinur Aktaş
- Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
- Çankırı - Hüseyin Filiz
AK Parti Afyonkarahisar adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ AFYONKARAHİSAR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı 7 Şubat Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Afyonkarahisar adayının 15 Ocak Pazar günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.
AFYONKARAHİSAR’IN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Afyonkarahisar’ın mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Mehmet Zeybek’tir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi