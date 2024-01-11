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    AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Ankara’da yaşayan vatandaşlar AK Parti Ankara adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Ankara adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Ankara adayı ne zaman açıklanacak detaylar…

    AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Ankara adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…

    AK PARTİ ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?

    AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:

    İstanbul - Murat Kurum

    Aydın - Mustafa Savaş

    Balıkesir - Yücel Yılmaz

    Bingöl - Erdal Arıkan

    Bitlis - Nesrullah Tanğlay

    Bursa - Alinur Aktaş

    Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

    Çankırı - Hüseyin Filiz

    Denizli - Osman Zolan

    Isparta - Şükrü Başdeğirmen

    Kastamonu - Tahsin Babaş

    Düzce - Faruk Özlü

    Rize - Rahmi Metin

    Samsun - Halit Doğan

    Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

    Tokat - Eyüp Eroğlu

    Yalova - Mustafa Tutuk

    Edirne - Belgin İba

    Elazığ - Şahin Şerifoğulları

    Erzurum - Mehmet Sekmen

    Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

    Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

    Kocaeli - Tahir Büyükakın

    Muğla - Aydın Ayaydın

    Ordu - Hilmi Güler

    Artvin - Mehmet Kocatepe

    AK Parti Ankara adayı henüz açıklanmadı.

    AK PARTİ ANKARA ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı 7 Şubat Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Ankara adayının 15 Ocak Pazar günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.

    AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?

    ANKARA’NIN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

    Ankara’nın mevcut belediye başkanı CHP adayı Mansur Yavaş’tır.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ak PartiAnkaraYerel Seçim
    Haberler > Seçim 2024 > AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
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