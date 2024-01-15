AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Çorum’da yaşayan vatandaşlar AK Parti Çorum adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Çorum adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Çorum adayı ne zaman açıklanacak detaylar…
AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Çorum adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…
AK PARTİ ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU
AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:
İstanbul - Murat Kurum
Aydın - Mustafa Savaş
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bursa - Alinur Aktaş
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Denizli - Osman Zolan
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu - Tahsin Babaş
Düzce - Faruk Özlü
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Halit Doğan
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Edirne - Belgin İba
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Muğla - Aydın Ayaydın
Ordu - Hilmi Güler
Artvin - Mehmet Kocatepe
AK Parti Çorum adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ ÇORUM ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı 7 Şubat Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Çorum adayının 18 Ocak Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
ÇORUM’UN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Çorum’un mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın’dır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi