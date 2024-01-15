AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?

15 Ocak 2024 22:26 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 22:28

AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Diyarbakır adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…

AK PARTİ DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU

AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:

İstanbul - Murat Kurum

Aydın - Mustafa Savaş

Balıkesir - Yücel Yılmaz

Bingöl - Erdal Arıkan

Bitlis - Nesrullah Tanğlay

Bursa - Alinur Aktaş

Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

Çankırı - Hüseyin Filiz

Denizli - Osman Zolan

Isparta - Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu - Tahsin Babaş

Düzce - Faruk Özlü

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Halit Doğan

Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

Tokat - Eyüp Eroğlu

Yalova - Mustafa Tutuk

Edirne - Belgin İba

Elazığ - Şahin Şerifoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Muğla - Aydın Ayaydın

Ordu - Hilmi Güler

Artvin - Mehmet Kocatepe

AK Parti Diyarbakır adayı henüz açıklanmadı.

AK PARTİ DİYARBAKIR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı 7 Ocak Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Diyarbakır adayının 18 Ocak Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

DİYARBAKIR’UN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Diyarbakır’ın mevcut belediye başkanı Ali İhsan Su’dur.