AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Diyarbakır adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Diyarbakır adayı ne zaman açıklanacak detaylar…
AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Diyarbakır adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…
AK PARTİ DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU
AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:
İstanbul - Murat Kurum
Aydın - Mustafa Savaş
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bursa - Alinur Aktaş
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Denizli - Osman Zolan
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu - Tahsin Babaş
Düzce - Faruk Özlü
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Halit Doğan
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Edirne - Belgin İba
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Muğla - Aydın Ayaydın
Ordu - Hilmi Güler
Artvin - Mehmet Kocatepe
AK Parti Diyarbakır adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ DİYARBAKIR ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı 7 Ocak Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Diyarbakır adayının 18 Ocak Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
DİYARBAKIR’UN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Diyarbakır’ın mevcut belediye başkanı Ali İhsan Su’dur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi