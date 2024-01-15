Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Gaziantep’te yaşayan vatandaşlar AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Gaziantep adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Gaziantep adayı ne zaman açıklanacak detaylar…

    AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Gaziantep adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…

    AK PARTİ GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU

    AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:

    İstanbul - Murat Kurum

    Aydın - Mustafa Savaş

    Balıkesir - Yücel Yılmaz

    Bingöl - Erdal Arıkan

    Bitlis - Nesrullah Tanğlay

    Bursa - Alinur Aktaş

    Çanakkale - Jülide İskenderoğlu

    Çankırı - Hüseyin Filiz

    Denizli - Osman Zolan

    Edirne - Belgin İba

    Elazığ - Şahin Şerifoğulları

    Erzurum - Mehmet Sekmen

    Eskişehir - Nebi Hatipoğlu

    Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

    Kocaeli - Tahir Büyükakın

    Muğla - Aydın Ayaydın

    Ordu - Hilmi Güler

    Artvin - Mehmet Kocatepe

    Isparta - Şükrü Başdeğirmen

    Kastamonu - Tahsin Babaş

    Düzce - Faruk Özlü

    Rize - Rahmi Metin

    Samsun - Halit Doğan

    Sinop - Yakup Üçüncüoğlu

    Tokat - Eyüp Eroğlu

    Yalova - Mustafa Tutuk

    AK Parti Gaziantep adayı henüz açıklanmadı.

    AK PARTİ GAZİANTEP ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı 7 Ocak Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Gaziantep adayının 18 Ocak Perşembe günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

    AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?

    GAZİANTEP’İN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

    Gaziantep’in mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Fatma Şahin’dir.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GaziantepYerel Seçim
    Haberler > Seçim 2024 > AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı? - Seçim 2024AK Parti Diyarbakır adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Diyarbakır Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı? - Seçim 2024AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek? - Seçim 2024DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek?Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi - Seçim 2024Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesiSeçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değişti - Seçim 2024Seçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değiştiCHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor - Seçim 2024CHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor'Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar - Seçim 2024'Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklarİsrail, masumların parasına da göz dikti! Filistinlilerin 2.7 milyon dolarına el koydular - Seçim 2024İsrail, masumların parasına da göz dikti! Filistinlilerin 2.7 milyon dolarına el koydular
    Sonraki Haber Yükleniyor...