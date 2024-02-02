Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • AK Parti'den Yeniden Refah'a 5'inci ziyaret! Son kararı genel başkanlar verecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti&#039;den Yeniden Refah&#039;a 5&#039;inci ziyaret! Son kararı genel başkanlar verecek
    Yeniden Refah Partisi, AK Parti, Haber

    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Taraflar, muhtemel ittifak senaryolarını masaya yatırdı.

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -AK Parti seçim heyeti, ittifak çalışmaları kapsamında dün Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ziyaret etti. 5. defa bir araya gelen heyetler, muhtemel ittifak senaryolarını masaya yatırdı.

    Edinilen bilgilere göre AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı’nın adayının desteklenmesi için istişarelerde bulundu.

    "SON KARARI GENEL BAŞKANLAR ALACAK"

    2 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, gazetecilerin “Uzlaşı çıktı mı?” sorusu üzerine, “Müzakereler gerçekleşecek. Kısa bir zaman içerisinde net bir açıklama yapılacak. Bir karar alınmış değil. Son kararı genel başkanlar alacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarıp, çıkarmayacağımıza genel başkanımız karar verecek” dedi.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeniden Refah PartisiAK Parti
    Haberler > Seçim 2024 > AK Parti'den Yeniden Refah'a 5'inci ziyaret! Son kararı genel başkanlar verecek
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya iniyor! Bugün Bursa adayları yarın deprem bölgesi - Seçim 2024Bugün Bursa adayları, yarın deprem bölgesiFenerbahçe Crespo'nun ayrılığını duyurdu! Yeni adresi La Liga oldu - Seçim 2024Crespo'nun yeni adresi İspanya olduAK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı? - Seçim 2024AK Parti Gaziantep adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı? - Seçim 2024AK Parti Çorum adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek? - Seçim 2024DEM Parti İmamoğlu'nu destekliyor mu? DEM Parti İstanbul’da aday çıkaracak mı, kimi destekleyecek?Yeniden Refah, AK Parti ile ittifak yapacak mı? İki partide 'seçim' zirvesi - Seçim 2024İki partide 'seçim' zirvesiSeçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değişti - Seçim 2024Seçimlere 3 ay kala 2 parti birleşti, pusulada dengeler değiştiCHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor - Seçim 2024CHP'de yerel seçim maratonu! 150 aday daha belli oluyor'Cumhur'un 31 Mart planı hazır! 22 ilde rakip olacaklar - Seçim 2024Cumhur 59 ilde ortakİsrail, masumların parasına da göz dikti! Filistinlilerin 2.7 milyon dolarına el koydular - Seçim 2024İsrail, masumların parasına da göz dikti!
    Sonraki Haber Yükleniyor...