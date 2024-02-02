AK Parti'den Yeniden Refah'a 5'inci ziyaret! Son kararı genel başkanlar verecek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Taraflar, muhtemel ittifak senaryolarını masaya yatırdı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ -AK Parti seçim heyeti, ittifak çalışmaları kapsamında dün Yeniden Refah Partisi’ni (YRP) ziyaret etti. 5. defa bir araya gelen heyetler, muhtemel ittifak senaryolarını masaya yatırdı.

Edinilen bilgilere göre AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı’nın adayının desteklenmesi için istişarelerde bulundu.

"SON KARARI GENEL BAŞKANLAR ALACAK"

2 saat süren görüşme sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, gazetecilerin “Uzlaşı çıktı mı?” sorusu üzerine, “Müzakereler gerçekleşecek. Kısa bir zaman içerisinde net bir açıklama yapılacak. Bir karar alınmış değil. Son kararı genel başkanlar alacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarıp, çıkarmayacağımıza genel başkanımız karar verecek” dedi.