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    • CHP'de adaylık düğümü! İmamoğlu-Özel çekişmesi krize neden oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de adaylık düğümü! İmamoğlu-Özel çekişmesi krize neden oldu
    CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Haber

    Seçim 2024 Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Parti Meclisi'nde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da İmamoğlu'na yakın isimlerin adaylığı beklenirken, Ankara'da ise kıran kırana yarış var.

    FERHAT EKİNCİ'NİN HABERİ - CHP’de, aday belirleme mesaisi bugün devam edecek. MYK’nın ardından toplanacak Parti Meclisinde adayları açıklanmayan illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara’da kalan ilçe adayları ve DEM Parti ile iş birliği çalışmaları masaya yatırılacak.

    Esenyurt ve Adalar için DEM Parti’yle uzlaşmaya varılması hâlinde bu ilçelerin adayları sonraki PM toplantılarında netleştirecek. Kalan ilçelerde de İmamoğlu’na yakın isimlerin adaylığı bekleniyor.

    ANKARA'DA ADAYLAR NETLEŞİYOR

    Ankara’nın adayları bugün netleşecek. Kale olarak görülen Çankaya için 25 isim yarışıyor. Erzincan vekili Mustafa Sarıgül’ün adı da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor.

    Düzenleyen:  - Seçim 2024
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    CHPÖzgür ÖzelEkrem İmamoğlu
    Haberler > Seçim 2024 > CHP'de adaylık düğümü! İmamoğlu-Özel çekişmesi krize neden oldu
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