Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin başında çıktığı üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik alan Erwin Koeman, Trabzonspor deplasmanından da zaferle dönerek yenilmezlik unvanını korumakta kararlı. Günlerdir Samandıra’da Trabzon dersine çalışan Hollandalı, Karadeniz fırtınasını nasıl hasarsız atlatacaklarını belirledi. Koeman, oyuncularına “Birlikte aldığımız sonuçlarda en büyük silahımız oyun disiplini oldu” derken “Bu bizim asla taviz veremeyeceğimiz bir konu. Şartlar nasıl gelişirse gelişsin, maçın kaçıncı dakikası olursa olsun. Ezberimizi bozmayacağız. Takım kimliğini koruyacağız” uyarısı yaptı. Trabzonspor’un kendi sahasında kazanmak için ilk düdükle birlikte saldıracağını söyleyen Hollandalı “Onları kendi silahlarıyla vuracağız” dedi.



Ezberlerini bozacağız

Trabzonspor karşısında “Önce durdur sonra vur” taktiğini uygulayacaklarını belirten Koeman “Onların savunmada bırakacakları açıklar bizim için büyük fırsat olacak. Orta saha üstünlüğünü ele geçirmemiz ise planlarını alt üst edecek. Topa sahip olduğumuz her dakika bizim için avantaj” sözleriyle yapmaları gerekenleri anlatırken Isla ve Hasan Ali’ye ekstra yük bineceğinin altını çizdi. İki bekten hem savunma hem hücum performansı isteyen tecrübeli teknik adam “Rakibin dengesini bozabilmek için onlardan çok daha fazla mücadele etmeliyiz. Defansta fazla olmak bizim için yeterli değil. Hücumlarda da kalabalık olmamız şart” dedi.



İki isme özel önlem

Koeaman, Trabzonspor’da bitirici darbeyi indirecek isimler olarak ise Ayew, Valbuena, Frey üçlüsünü belirledi. Bu oyuncuların kendi döneminde sergilediği performanstan son derece memnun olan Hollandalı teknik adam, Fransız ile Ganalı’ya sahada özgürlük tanıyarak Trabzonspor savunmasının dengesini bozmayı hedefliyor. Frey ise her zaman olduğu gibi adıl gücünü topsuz alanda gösterecek. Bu üçlü aynı zamanda Slimani’yi bol pasla besleyerek skor gelişimine çabalayacak. Fenerbahçe’nin önlem alacağı Trabzonsporlular ise Sosa ve Rodallega olacak. Koeman özellikle bu iki oyuncunun topla buluşturulmaması yönünde bütün takıma talimat verdi.