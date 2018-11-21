Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Uluslar Ligi’nde küme düşen A Millî Futbol Takımımız, hazırlık maçında konuk ettiği Ukrayna ile 0-0 berabere kaldı. Ukrayna futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko ile Ukrayna futbolunun gelişimine büyük katkıda bulunan ve bu ülkede yedi lig şampiyonluğu yaşayan Mircea Lucescu’yu buluşturan 90 dakika maç boyunca başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Maça oldukça genç bir ilk 11’le başlayan ay-yıldızlı ekibimiz, ilk yarıda rakip kalede pozisyona girmekte oldukça zorlanırken, kalesinde de önemli bir tehlike yaşamadı. Manchester City forması giyen Zinchenko, Schalke’de oynayan Konoplyanka ve Anderlecht’li Makarenko’dan oluşan orta sahasıyla topa daha fazla sahip olan Ukrayna bu avantajını gol fırsatlarına dönüştüremedi.



Kaleciler damga vurdu

İkinci yarıya Oğuzhan-Serdar Gürler değişikliğiyle başlayan takımımız, bu hamleyle hücum hattında hareketlendi. 50’de gelişen Türkiye atağında Cenk soldan koşu yapan Serdar’ı gördü, kariyerini İspanya’da sürdüren tecrübeli oyuncunun pasında golle burun buruna gelen Cengiz Ünder’in şutu kaleci Lunin’e takıldı. 55’te soldan bir defa daha rakip kaleyi zorlayan Serdar bu defa kendi vurdu ancak Real Madrid forması giyen genç kaleci Lunin yine başarılıydı. 69’da Malinovsky’nin dar açıdan kullandığı frikikte Sinan Bolat gole izin vermedi. 76’da Bolbat’ın savunmanın arkasına attığı pasa iyi hareketlenen Zinchenko gole yaklaştı ama kalesini zamanında terk eden Sinan tehlikeyi önledi. Kalan bölümde her iki takım da gole ulaşamayınca mücadele eşitlikle sona erdi.

Beni beğenmesinler!

A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu karşılaşmanın ardından, “Bu bir hazırlık maçıydı. Shevchenko ile konuştuk zaten bu maçı alırken. Ukrayna da gençti, biz de. Sonuç ilgimi çekmiyordu” derken, “Bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularım kulüplerinde daha çok süre almalı” sözlerini kullandı. Aldığı eleştiriler hatırlatılan Luce, “Beni eleştirenler kim? Seviyeleri nedir? Tek bildikleri polemik çıkarmak. Bu işin kompetanı değil onlar. Konuşan insanların beni beğenmesine gerek yok. Benim arkamda başarılarla dolu tarih var” tepkisini gösterdi.