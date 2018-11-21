Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Spor'un haberine göre; Sivasspor Usain Bolt ile görüşme halinde ve ilk temas kuruldu.

Dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, bir süredir profesyonel futbola geçiş yapmaya çalışıyordu.

100 ve 200 metrenin dünya rekortmeni efsanevi atlet Usain Bolt, atletizme veda ettikten sonra profesyonel futbolcu olmak için kolları sıvamıştı.

Son olarak Avustralya kulübü Central Coast Mariners tarafından denenen Jamaikalı, hazırlık maçlarında attığı gollere rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı.

Efsane atletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.

MARADONA DA İSTİYOR

Öte yandan Meksika 2. Ligi takımlarından Dorados'un teknik direktörlüğünü yapan Diego Maradona'nın futbol oynamak için kulüp arayan eski atlet Usain Bolt'un transferi için sponsor aradığı ülke basınında çıkan haberlere yansıdı.