Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Mathieu Valbuena, ilk sezonunda tartışmalı bir performansa imza atmıştı. Fransız yıldız 2017-18 sezonun ilk 11 haftasında as kadroda sahaya çıkmış, 3 gol, 4 asistle takımı sırtlamıştı. Ancak aynı süreçte yaşanan 16 puanlık kayıp nedeniyle dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kızağa çekilmişti. Valbuena’nın hücum etkinliğini inkar etmeyen Kocaman, Fransız’ı top kayıpları ve devamında rakibe verilen pozisyonlar sebebiyle kestiğini söylemişti. Phillip Cocu döneminde de değişen bir durum olmadı. Valbuena, Hollandalı hoca ile ligde 4 maça çıktı ve 145 dakika görev yaptı. Tam herkes ondan umudunu kesmişti ki, Cocu koltuğunu Erwin Koeman’a devretmek zorunda kaldı ve Valbuena ikinci baharını yaşamaya başladı.



Herkes tabi olacak

Koeman, kulübede paslanmaya yüz tutmuş “Küçük Bisiklet”i Fenerbahçe’deki ilk teknik direktörlük sınavı olan Galatasaray derbisinde as kadroda sahaya sürdü, karşılığını 1 gol, 1 asistle aldı. Ardından Anderlecht’le oynanan karşılaşmada Valbuena yine ilk 11’deydi ve hocasına bu sefer de 1 gol, 1 asistle teşekkür etti. Alanya maçında atılan ilk golün gizli mimarı olan Fransız, Frey’e yaptığı asistle de alkış aldı. Koeman’la yeniden doğan Valbuena, camiaya umut veren adam olurken, hocası da Fransızın hakkını teslim etti. Bundan sonra sarı-lacivertlilerin saha içindaki hücum organizasyonlarını yönetme görevi Valbuena’da olacak. Koeman daha önce sol kanat oynayan Fransız’a özgürlük veren Koeman, takımı da Valbuena’ya ayak uydurabilmeleri için çalıştırıyor.

Kendimi Fener’e adadım

Alanya maçında taraftarrın protestosuna maruz kalan İsmail Köybaşı “Üzüldüm bunu saklayamam. Ama bunun geçici olduğunu biliyorum. Çünkü ben gerçekten Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Her bir taraftar kadar kendimi gerçekten Fenerbahçe’ye adıyorum” dedi. Köybaşı, Trabzon deplasmanı için de “Üstesinden gelecek kaliteye sahibiz” diye konuştu.