Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Pazar günü oynanacak dev karşılaşmanın yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu, 4. hakemi ise Koray Gençerler oldu. Haftanın hakemleri şöyle:

YARIN

20.30 Galatasaray - A. Konyaspor: Hüseyin Göçek

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24 KASIM CUMARTESİ

13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

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25 KASIM PAZAR

13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor - Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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26 KASIM PAZARTESİ

20.00 Göztepe - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım