Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Pazar günü oynanacak dev karşılaşmanın yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu, 4. hakemi ise Koray Gençerler oldu. Haftanın hakemleri şöyle:
YARIN
20.30 Galatasaray - A. Konyaspor: Hüseyin Göçek
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24 KASIM CUMARTESİ
13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan
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25 KASIM PAZAR
13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor - Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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26 KASIM PAZARTESİ
20.00 Göztepe - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım