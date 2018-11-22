Spor Toto Süper Lig’de haftanın maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Pazar günü oynanacak dev karşılaşmanın yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu, 4. hakemi ise Koray Gençerler oldu. Haftanın hakemleri şöyle: 

YARIN 
20.30 Galatasaray - A. Konyaspor: Hüseyin Göçek 
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24 KASIM CUMARTESİ 
13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy 
16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler 
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan 
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25 KASIM PAZAR 
13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk 
16.00 Akhisarspor - Bursaspor: Volkan Bayarslan 
19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus 
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler 
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26 KASIM PAZARTESİ 
20.00 Göztepe - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım 