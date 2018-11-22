Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezalarını onadı.
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in cezalarını onadı
22.11.2018 - 16:54 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezalarını onadı.
Etiketler : fatih terim,
589931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/589931.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
12
7
2
3
22
14
8
23
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Antalyaspor
12
6
2
4
16
18
-2
20
6
Ankaragücü
12
6
1
5
15
13
2
19
7
Beşiktaş
12
5
3
4
20
16
4
18
8
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
9
Konyaspor
12
4
5
3
17
14
3
17
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Sivasspor
12
3
5
4
14
18
-4
14
12
Bursaspor
12
2
7
3
10
11
-1
13
13
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
14
Akhisar Bld.Spor
12
3
3
6
13
20
-7
12
15
Kayserispor
12
3
3
6
10
17
-7
12
16
Alanyaspor
12
4
0
8
6
18
-12
12
17
Erzurum BB
12
2
5
5
10
14
-4
11
18
Çaykur Rizespor
12
1
5
6
13
19
-6
8
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray - Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor - Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü - Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor - Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor - Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
12
10
1
1
19
5
14
31
2
Boluspor
12
8
2
2
17
8
9
26
3
Denizlispor
12
8
1
3
22
13
9
25
4
Gazişehir Gaziantep
12
6
4
2
19
7
12
22
5
Ümraniye
11
6
2
3
12
8
4
20
6
Adana Demirspor
12
6
1
5
14
10
4
19
7
Hatayspor
12
5
3
4
11
9
2
18
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
12
5
2
5
13
10
3
17
10
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
11
Altay
12
4
3
5
18
13
5
15
12
Adanaspor
12
3
5
4
16
16
0
14
13
İstanbulspor
12
3
4
5
16
20
-4
13
14
Balıkesirspor
11
3
4
4
11
15
-4
13
15
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
16
Eskişehirspor
12
3
2
7
10
26
-16
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
12
0
1
11
2
35
-33
-2