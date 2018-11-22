Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Ankara’ya giderek kampa girecek.
Beşiktaş yağmur altında çalıştı
22.11.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışmaları ile sona erdi. Antrenmana milli takımlarda olan Medel ve Roco katılmadı.
Etiketler : bjk,haberler,spor haberleri,
589937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/589937.aspx
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19
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3
19
10
9
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Antalyaspor
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18
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Ankaragücü
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1
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19
7
Beşiktaş
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Göztepe
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Konyaspor
12
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5
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17
10
Trabzonspor
12
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4
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18
1
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Sivasspor
12
3
5
4
14
18
-4
14
12
Bursaspor
12
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7
3
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11
-1
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Fenerbahçe
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4
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Akhisar Bld.Spor
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3
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Kayserispor
12
3
3
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Alanyaspor
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12
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Erzurum BB
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Çaykur Rizespor
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S.
Takım
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B.
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Gençlerbirliği
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Boluspor
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17
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9
26
3
Denizlispor
12
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9
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4
Gazişehir Gaziantep
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6
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7
12
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Ümraniye
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Adana Demirspor
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1
5
14
10
4
19
7
Hatayspor
12
5
3
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11
9
2
18
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
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17
9
Giresunspor
12
5
2
5
13
10
3
17
10
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
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Altay
12
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13
5
15
12
Adanaspor
12
3
5
4
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14
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İstanbulspor
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3
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Balıkesirspor
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3
4
4
11
15
-4
13
15
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
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Eskişehirspor
12
3
2
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11
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Elazığspor
12
3
1
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Karabükspor
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