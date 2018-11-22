Son dakika haberine göre; 23 futbolcu menajeri, 23 kulüp ve 15 futbolcu, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklama şöyle:
Hukuk Müşavirliği'nce 22.11.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- TFF'ye tescilli menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TFF'ye tescilli menajer BURAK DENİZLİ'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TFF'ye tescilli menajer BURAK PUHALOĞLU'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- TFF'ye tescilli menajer CENK MELİH YAZICI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- TFF'ye tescilli menajer EMİN ÖRNEK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- TFF'ye tescilli menajer ERDİNÇ ŞEHİT'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- TFF'ye tescilli menajer ERSİN GÜRELER'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- TFF'ye tescilli menajer GÜDE FAZIL ÖZDEMİR'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- TFF'ye tescilli menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- TFF'ye tescilli menajer HAMDİ CAN ÇOL'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- TFF'ye tescilli menajer MAZLUM ALİ BİLECAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA DEMİR'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ERDEM KARAGÖL'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- TFF'ye tescilli menajer MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- TFF'ye tescilli menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- TFF'ye tescilli menajer OGÜN ERDEM'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- TFF'ye tescilli menajer ORHAN KIRKPINAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- TFF'ye tescilli menajer ORHUN POULARIZADEH'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- TFF'ye tescilli menajer ÖNER KARALAR'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- TFF'ye tescilli menajer SEZER BRAVO'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- TFF'ye tescilli menajer TAN KESLER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- TFF'ye tescilli menajer UĞUR AVADAN'ın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- TFF'ye tescilli menajer YALÇIN SARICA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- AKHİSARSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b, ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
27- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b,ç, ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
28- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
29- BURSASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
30- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
31-FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
32- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
33- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
34- KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
35- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
36- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
37- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
38- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
39- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/ç ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
40- GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
41- GİRESUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. Maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
42- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 14/5, 18/b,ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
43- OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b,ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
44- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
45- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
46- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 23.maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
47- Futbolcu ALİHAN KUBALAS'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
48- Futbolcu BERAT TOSUN'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
49- Futbolcu BURAK CEYLAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
50- Futbolcu CUMALİ BİŞİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
51- Futbolcu CÜNEYT KÖZ'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
52- Futbolcu DENİZ ATAÇ'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
53- Futbolcu DOĞUŞ ALTIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
54 Futbolcu ERHAN KARAYER'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
55- Futbolcu IDRISSA DIARRA'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
56- Futbolcu KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ'nin "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
57- Futbolcu MAHMUT BOZ'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
58- Futbolcu MERT SARI'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
59- Futbolcu MOUSSA BAGAYOKO'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
60- Futbolcu OKAN KOCUK'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
61- Futbolcu SERCAN ÇOBANOĞLU'nun "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.