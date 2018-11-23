Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un akşam idmanında sakatlık yaşayan Ogenyi Onazi hastaneye kaldırıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bugün saat 16.00'da gerçekleşen antrenmanda şok bir sakatlık yaşandı. Antrenmanın son bölümünde oynanan çift kale maç sırasında girdiği ikili mücadelede boynunun üzerine düşen Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, durumunun ciddi olması üzerine ambulans çağrılarak hastaneye kaldırıldı. Boynunda ve kaburgasında ciddi sorun olabileceği düşünülen Onazi, tesislere gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada çekilecek MR'ın ardından Nijeryalı orta saha oyuncusunun durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.