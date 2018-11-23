Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Atiker Konyaspor maçının 87. dakikasında kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı.

Maçın son bölümlerinde ceza sahası içinde Skubic, Serdar Aziz'in hamlesinin ardından yerde kalırken, Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Ardından VAR hakemleri ile görüşen Göçek, VAR'dan onayı aldı ve kararını değiştirmedi.

RIDVAN DİLMEN: "PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Karşılaşmanın ardından NTV'de yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Penaltı falan değil. Maçı mükemmel götüren Hüseyin Göçek penaltıyı verdi. VAR'a giderdim ve iptal ederdim. Penaltıyla alakası falan yok" ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

ÖZEN: "PENALTI DEĞİL; KERİMOĞLU: "PENALTI VERMESİ ENTERESAN"

beIN Sports yorumcularından Önder Özen de pozisyonun penaltı olmadığını belirtirken, "Pozisyon penaltı değil, belki Galatasaray'ın lehine de bir serbest vuruş verilebilirdi." dedi.

Tugay Kerimoğlu ise; "Galatasaraylılığımı bir kenara bırakın, Beşiktaş'a da Fenerbahçe'ye de olsa söylerim, penaltı değil. Açık söylüyorum, penaltı değil. VAR'a sorması ve yine penaltı vermesi enteresan. Pozisyonu izlemeliydi" diye konuştu.

AHMET ÇAKAR: GALATASARAY'IN 2 PUANI ÇALINMIŞTIR

Ahmet Çakar resmi Twitter hesabından, "İşte şimdi tam anlamıyla Galatasaray hakem mağduru. Yanlış penaltı ve artık talimatlı olduğunu düşündüğüm VAR hakemi, Galatasaray'ın 2 puanını çalmıştır." şeklinde yorumda bulundu.