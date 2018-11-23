Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Atiker Konyaspor maçının ardından hakem Hüseyin Göçek ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

"DERBİ ÖNCESİNDE CEZALANDIRILDIK!"

Abdurrahim Albayrak, penaltı kararına tepki göstererek "30 milyon insanın içi yanıyor. Sadece Galatsaraylılar değil, futbola gönül vermiş insanlar olanları gördü. Stada bir sistem konulmuş, VAR! Bu hakemin, VAR ile ne konuştuğunu bilmek istiyoruz, açıklasınlar. Galatasaray'ın başkanı dernekte maç izliyor, hocası üçüncü katta maç izliyor. Beyaz sayfa açtık, sahaya çıktık. Derbi öncesinde önemli bir futbolcumuz kırmızı kartla cezalandırıldı. Penaltı ile alakası olmayan bir kararla cezalandırıldık. 30 milyon Galatasaraylıyı sanırım test ediyorlar." dedi.

"BU LİGDE OYNAMAMIZI İSTEMİYORLARSA..."

Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak, "Şayet bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa, ona göre tedbir alalım. Perşembe akşamı 1,5 saat yağmur altında idman yaptık. Gece saat 01:00'e kadar hocayla çalıştık. Arkadaşlar, ayda 5 milyon euro oyunculara maaş dönüyoruz. Üç gün sonra Lokomotiv Moskova maçına gideceğiz. Bu moralle mi gideceğiz? Bu haksızlıkla mı gideceğiz? Hepimiz çok üzgünüz. 30 milyon Galatasaraylı bu akşam uyuyamayacak. Nereye kadar gideceğimizi yüce Allah bilir. Beyaz sayfa açmıştık ama açtığımzı beyaz sayfa ortada kaldı." ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZ YANIYOR, SEN KURA ÇEKİMİNİ SORUYORSUN"

Bir basın mensubunun Türkiye Kupası kura çekimine temsilcisi göndermemelerini sormasına sinirlenen Abduraahim Albayrak, "30 milyon insanın içi yanıyor, sen TFF'ye kura çekimine Galatasaraylı gitmediğinden bahsediyorsun." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı yönetici son olarak "Bütün yorumcuları arkadaşlarımız takip ediyor, hepsi penaltı olmadığını söylüyor. Yazık değil mi?" diyerek sözlerini noktaladı.