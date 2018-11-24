Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, sahasında A. Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda sakatlıktan dönen Brezilyalı futbolcusu Fernando maça 11'de başladı. Mücadelenin 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Fernando, yerini genç futbolcu Celil Yüksel’e bıraktı. Maçta sakatlanan Fernando’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Maçı yarım bırakan Fernando'dan güzel haber
24.11.2018 - 01:24 | Son Güncelleme: 24.11.2018 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor maçından sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler : fernando,fernando galatasaray,
590108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590108.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Antalyaspor
12
6
2
4
16
18
-2
20
6
Ankaragücü
12
6
1
5
15
13
2
19
7
Beşiktaş
12
5
3
4
20
16
4
18
8
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
9
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Sivasspor
12
3
5
4
14
18
-4
14
12
Bursaspor
12
2
7
3
10
11
-1
13
13
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
14
Akhisar Bld.Spor
12
3
3
6
13
20
-7
12
15
Kayserispor
12
3
3
6
10
17
-7
12
16
Alanyaspor
12
4
0
8
6
18
-12
12
17
Erzurum BB
12
2
5
5
10
14
-4
11
18
Çaykur Rizespor
12
1
5
6
13
19
-6
8
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor - Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü - Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor - Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor - Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
12
10
1
1
19
5
14
31
2
Boluspor
12
8
2
2
17
8
9
26
3
Denizlispor
12
8
1
3
22
13
9
25
4
Gazişehir Gaziantep
12
6
4
2
19
7
12
22
5
Ümraniye
11
6
2
3
12
8
4
20
6
Adana Demirspor
12
6
1
5
14
10
4
19
7
Hatayspor
12
5
3
4
11
9
2
18
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
12
5
2
5
13
10
3
17
10
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
11
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
12
Altay
12
4
3
5
18
13
5
15
13
Adanaspor
12
3
5
4
16
16
0
14
14
İstanbulspor
12
3
4
5
16
20
-4
13
15
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
16
Eskişehirspor
12
3
2
7
10
26
-16
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2