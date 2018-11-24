Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar:



"Dün sahada hepimizin de gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyircimizin önünde takımımıza hak gaspı yapılmıştır. Göreve geldiğimizden bu yana dostluk, barış ve adalet vurgusu yaptık. Futbolun tüm paydaşlarına ve TFF'ye dostluk mesajları verdik. Ancak bu davranışımız zayıflık olarak algılandı.



Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana açıkça Galatasaray aleyhine sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük. Spor kamuoyu da buna şahit oldu. Kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, bunları saha içinde sürekli seyirciyi tahrik edercesine kararları bekleterek yaşatarak ne hedeflenmektedir. 10 binlerce seyircinin önünde, kışkırtıcı şekilde kullanılmasının nasıl bir hedefi vardır merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz.



VAR sistemi, son derbide rakip oyuncunun ceza alanı içinde oyuncumuza yaptığı faulde kullanılmadı. Aydınus itirazları duymazdan geldi, VAR'a gitmedi. VAR kayıtlarının açıklanmasını istedik, gariptir, ceza aldık..



Dün 88. dakikada VAR hakemleriyle bir karar alındı. Hakem görüntüleri izlemeye dahi tenezzül etmedi. 4 dakika boyunca kulaktan iletişimle saha içi tahrik sebebi oldu, yetmezmiş gibi yanlış kararından dönmedi. Tartışılan pozisyon asla penaltı değildi.



Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya derhal hakemliği bırakmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu tüm kurumlarıyla istifa etmelidir. Bu istifa Türk futbolu için elzemdir. Geri çekilmeyeceğiz, taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok."