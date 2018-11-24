Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor Kayserispor maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'a konuk oldu. Alanyaspor'un başına gelen Sergen Yalçın'ın ligde yükselişe geçti. Sergen'li Alanya, evindeki ilk maçında Kayserispor'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Alanyaspor'un golleri Efecan, Cisse(2), Fernandes ve Campos'tan geldi. Bu skorla Alanyaspor puanını 15'e yükselti. Kayserispor ise 12 puanla düşme hattında kaldı. Peki Alanya Kayseri maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

ALANYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Alanyaspor - Kayserispor 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Skala, Efecan, Sackey, Ceyhun, Maniatis, Campos, Cisse

Kayserispor: Muammer, Levent, Sapunaru, Kucher, Atila, Şamil, Mensah, Varela, Chery, Bilal, Umut

MAÇTAN DAKİKALAR...

Karşılaşma başladı.

2. dakikada Cisse'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Maniatis'in şutunda Sapunaru son anda ayak koyarak topu kornere çeldi.

18. dakikada sağdan rakip sahaya sokulan Efecan kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun gerisine gelen Cisse’nin attığı sert şut direkten döndü. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Campos'un soldan yerden pasında ceza sahası içinde Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci Kucher kornere çeldi.

45. dakikada Baino'nun ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin şutu ağlara gitti. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

45+2 dakikada Alanyaspor’un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun savunma tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Atışı kullanan Campos topu ağlara gönderdi. 1-0

İlk yarı sona erdi.

*****

İkinci yarı başladı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

73. dakikada Djalma Campos'un pasında ceza sahasında topla buşuşan Papiss Cisse klas bir dönüş yapıp sağ ayağıyla çektiği şutla kaçırdığı penaltıyı affettirdi: 3-0.

79'da Papiss Cisse maçtaki ikinci golünü kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Junior Fernandes'in asistinde Senegalli futbolcu topu filelere gönderdi: 4-0.

81. dakikada Alanyaspor maçtaki beşinci golünü buldu. Djalma Campos'un ortasında Junior Fernandes kafayla fileleri havalandırdı: 5-0.