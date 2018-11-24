Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Abu Dabi'deki 5 bin 554 metrelik Yas Marina Pisti'nde, 55 tur üzerinden gerçekleştilecek Abu Dabi Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı.

Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin beşinci şampiyonluğunu ilan eden Mercedes pilotu Hamilton, 1 dakika 34.794 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, 1.34.956 ile 2'nci, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel de 1.35.125 ile 3'üncü en iyi zamana imza attı.

Abu Dabi Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.