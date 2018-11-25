Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

Galatasaray-Konyaspor maçının 87. dakikasında hakem Hüseyin Göçek’in verdiği penaltı kararı Türk futbol kamuoyunun 1 numaralı gündem maddesi oldu. FIFA kokartlı 1. kategori hakemi Hüseyin Göçek, Serdar Aziz ile Skubic arasındaki mücadelede, Galatasaraylı oyuncunun ters ayağıyla, rakibin sol ayak bileğine havada temas ettiğini, bileğin de havada burkulduğuna kanaat getirince penaltıya hükmetti. Bu esnada VAR’daki Halis Özkahya da pozisyonu defalarca izledi. Ve kulaklık aracılığıyla Göçek’in penaltı analizini ve gerekçesini destekledi. Özkahya, eğer farklı bir düşüncede olsaydı; “İncelemeni öneriyorum” demesi gerekiyordu. Yani pozisyonu defalarca izleyen VAR, Göçek ile aynı kanaate vardı.

En büyük hata MHK’nın

EY Malatya-G.Saray maçında Mariano’ya faul bile yokken sarı kart gösteren ve derbide cezalı duruma düşmesine sebep olan Özkahya’nın bu maçta VAR’a oturtulması MHK’nın en büyük hatası olarak öne çıkıyor. MHK’nın bir diğer hatası da, Tahkim Kurulu’nun bu maçtan bir gün önce G.Saray’ın itirazı ile ilgili kararlarını açıklayacak olmasını dikkate almamak. Kamuoyu baskısını derinden hisseden MHK, Göçek ve Özkahya’ya devre sonuna kadar maç vermeyi düşünmüyor. MHK, hakem ve VAR arasındaki konuşmaları dinleyip, hafta içinde TFF’ye bir bilgilendirme yapacak.