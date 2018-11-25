Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulunun olağanüstü toplantısı sonrası televizyonu aracılığı açıklamalarda bulundu. Özeti şöyle: Sahada hepimizin de gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde, kulübümüze, hak gaspı yapılmıştır. Barış, dostluk ve kardeşlik mesajı hak ettiği karşılığı görmedi. Türkiye’de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa’dan bu yana, açıkça Galatasaray aleyhine, düzenli ve sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük ve tüm spor kamuoyu buna şahit oldu.



Hata yok kasıt var

Haksız kararın korkmadan çekinmeden, on binlerce seyirci önünde verilmesinde nasıl bir şey var? Burada hata yok, kasıt var. VAR Sistemi, bir önceki iç saha maçımızda, 88’inci dakikada oyuncumuza yapılan faulde hakem Fırat Aydınus, VAR’a gitmedi, pozisyonu kontrol etmedi. Biz itiraz ettik, PFDK’ya sevk edildik ve ceza aldık. Keza Atiker Konyaspor maçının 88’inci dakikasında, yine VAR hakemleriyle birlikte bir karar alındı. Hakem yine görüntüleri izlemeye tenezzül etmedi, 4 dakika boyunca tahrike sebebiyet verdi.



Geri çekilmeyeceğiz

Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Penaltıdaki VAR hakemi ile saha hakeminin görüşmenin servis edilmesini istiyoruz. TFF bunu yapmazsa derhal harekete geçilecektir. Galatasaray’ın haklarını gaspeden Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, derhal hakemlik mesleğini bırakmalıdır. Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan TFF, dünyanın gündemindeki Football Leaks belgelerini neden yok saymaktadır? Son aldığı kararların hepsi tartışılan şüpheyle yaklaşılan TFF, tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir. Geri çekilmeyeceğiz, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

En büyük fiyasko

Serdar Aziz’in, Skubic ile girdiği pozisyonda hakemin penaltı kararı vermesi, tüm Galatasaraylıları çileden çıkarırken bir tepki de oyuncunun eşi Tuğçe Aziz’den geldi. Aziz instagram hesabından “VAR sistemi kurulduğundan bu yana zannediyorum ki, dünyadaki en büyük fiyaskosu bugün gerçekleşti. Maçın en güzel hareketini katlettiler. Yazık” dedi.



5 maçta da Şimşek VAR!

Son olaylar ve Galatasaray yönetiminin hedefindeki hakem atamalarında dikkat çeken isimlerden birisi de Barış Şimşek’ti. Şimşek, G.Saray’ın Süper Kupa’daki Akhisar maçı olmak üzere toplam 5 karşılaşmasında VAR odasında görev yaptı. Barış Şimşek’in görevli olduğu maçlarda Cimbom 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Bana da 10 maç verin!

Galatasaray camiasında federasyona ve hakemlere tepki artarak büyüyor. Yöneticilerden Okan Böke de Atiker Konyaspor maçından sonra gemileri yaktı ve “Ne ceza verecekseniz verin. Gerekirse istifa ederim ama toplanın bir daha bana bu penaltıyı anlatın, yeter be yeter. Sevk edin 10 maç verin” ifadelerini kullandı.

Gereken yapılacak

Hakem kararlarının ön plana çıktığı Galatasaray-Konya maçıyla ilgili gerilim devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu Demirören Haber Ajansı’nda bir haber yer aldı. Habere göre TFF’nin tartışmalı penaltıya ve bu pozisyonun ardından yaşananlara duyarsız kalmadı. Salı günü yönetim kurulu toplantısında Hüseyin Göçek ile Video Asistan Hakem (VAR) Halis Özkahya arasındaki konuşmalar dinlenecek. MHK’nın görüşüne başvurulacak. Hatalı bulunanlarla yollar ayrılacak.



Özkahya ile gülemiyor

İnceleme sonucunda VAR’daki Halis Özkahya suçlu bulunursa, sadece onun hakemliğine son verilecek. Eğer Hüseyin Göçek de suçlu bulunursa ikisi de görevden alınacak. Öte yandan Galatasaray camiası Hüseyin Göçek’ten ziyade VAR hakemi Halis Özkahya tepkili. 2-0’lık Malatya maçında Mariano’yu yok yere sarı kart gösterip cezalı olmasına neden olan Özkahya, 4-0’lık Trabzon ve son 1-1’lik Konya maçlarında da VAR hakemiydi.

Baskı geldi, Dürüst bıraktı



Galatasaray-Konya maçı sonrası gerilim üst seviyedeydi. Sebebi olaylı Fenerbahçe maçı sonrasındaki cezalar ve hakemlerin son maçlardaki yönetimleriydi. Konya mücadelesinde de verilen penaltı, Serdar Aziz’in kırmızı olaya tuz biber ekti. Sarı-kırmızılı camia hakemlere, MHK ve Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik tavrını daha da sertleştirdi. Ki bu sertlikte istifa çağrısı yapılan bir isim de vardı.



Aynı çatıda olma!

O kişi de Galatasaray’da geçmiş dönemlerde yöneticilik yapmış ve şu anda TFF Başkan Vekili olan Ali Dürüst. Dün sıcak gelişmeler oldu. Dürüst öğle saatlerinde TFF’deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı camiada, TFF’nin kendilerine karşı operasyon yaptığı ve Dürüst’ün de onlarla aynı çatı altında bulunmaması gerektiği görüşü ağırlıktaydı.