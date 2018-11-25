Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Teknik direktörlük koltuğuna oturduğundan beri Fenerbahçe’ye 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşatan Erwin Koeman, Trabzonspor deplasmanında da hedefini yüksek tutuyor. Hollandalı teknik adam, “Çok güçlü bir rakiple, deplasmanda karşılaşacağız. Daha farklı şartlarda belki beraberliği yeterli görebilirdik. Ancak böyle bir kredimiz, lüksümüz yok. Ne olursa olsun kazanamaya mecburuz” dedi. Galibiyet için sınırları zorlamaları gerektiğini belirten Koeman, “Geriye düşsek bile oyun disiplininden kopmadan son düdüğe kadar 3 puan için savaşacağız. Üst sıralara tırmanmaya başlamışken hataya yer yok” sözleriyle oyuncularını motive etti.



3 puan için yemini

Trabzon seferi öncesi Başkan Ali Koç da oyunculara moral aşıladı. “İstanbul’a mutlu döneceğimize inancımız tam” diyen Koç, “Evet kötü bir başlangıç yaptık. Ama son maçlarda sergilediğiniz performans, direnç ve arzu camiaya umut verdi. Bu duruşu koruduğunuz müddetçe sahanın ya da rakibin önemi yok” şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin hak ettiği yerden uzakla kaldığına dikkat çeken Koç, “Ancak biz yönetim olarak takımı hak ettiği yere taşıyacağınıza inanıyoruz” dedi. Bu arada oyuncular da Hasan Ali ile Mehmet Topal’ın organize ettiği toplantıda yenilere Trabzonspor karşısındaki 8 yıllık yenilmezlik serisini hatırlatıldı. Tüm takım galibiyet yemini etti.

HARUN’DAN MESAJ

Önemli olan gol atmak

Son iki maçta kalesini gole kapatan Harun Tekin, Trabzonspor karşısında da elinden geleni yapacağını söylerken, “Ancak asıl önemli olan konu yememek değil, atmak” dedi. Tecrübeli eldiven, “Tabii ki gol yememek için elimden geleni yapacağım ama 3 puan için rakipten fazla gol atmamız şart” diye konuştu.



KOÇ GİBİ DESTEK

Yönetim tam kadro

∂ Fenerbahçe Yönetimi, zorlu Trabzonspor deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte tam kadro Trabzon’a gitti. Koç, 3 Temmuz sürecinden Trabzon’da maça giden ilk Fenerbahçe başkanı oldu. Yönetim ayrıca galibiyet için oyunculara 1 milyon dolar prim vaat etti.