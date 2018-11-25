Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Kayserispor'da maç sonrası istifa sinyali veren Ertuğrul Sağlam ile yönetim arasında yapılan görüşme sonunda deneyimli teknik adamın görevine devam etmesine karar verildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere Aytemiz Alanyaspor müsabakası sonrasında teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam basın toplantısında başkanımız Erol Bedir ile bir görüşme yapacağını deklare etmişti. Hocamız bugün başkanımız ile yaptığı görüşmede takımın önünü açmak adına görevi bırakabileceğini belirtmiştir. Yönetim kurulumuz toplantı neticesinde hocamız ile yeniden görüşerek karşılıklı olarak göreve devam kararı almıştır." denildi.
Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile devam kararı aldı
25.11.2018 - 21:01 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor Yönetim Kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile devam kararı aldı.
Etiketler : Ertuğrul Sağlam,
590341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590341.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
8
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
9
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
10
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
11
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
16
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2